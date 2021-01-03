03 Ocak 2021 Pazar 12:47 - Güncelleme: 03 Ocak 2021 Pazar 12:47

Tozkoparan İskender 1. bölüm tek parça olarak Youtube'da yayınlandı. İlk bölümüyle çocujkların beğenisini kazanan Tozkoparan İskender 2. bölümüyle TRT1 ekranlarında yayınlandı. 12 yaşında olmasına rağmen olağanüstü yetenekleri olan kemankeş İskender, zaman yolculuğu yapıyor. 2020 yılından yaşadığı döneme geri dönmezse tarihin seyri değişecek. Tozkoparan İskender 1. bölüm izleyenler tarafından beğenildi. Tozkoparan İskender 1. bölüm tek parça

TOZKOPARAN İSKENDER 1. BÖLÜM İZLE

Zaman yolculuğu yapan Salih ve Fikri, kötülerin geçmişte Tozkoparan İskender’in okçular tekkesine girmesini engellediklerini fark ederler. Köyünde sıradan bir yaşam süren İskender’i arayıp bulan Salih ve Fikri, İskender’in içindeki cevheri fark etmesine ve okçular tekkesine girmesine yardımcı olurlar.

İskender okçular tekkesinde eğitim alırken, onu yakından takip eden birisi vardır; Cihangir. Venedikli bir casus olan ve asıl ismi Giovanni olan Cihangir, okçular tekkesinin en iyi okçusu olmayı amaçlamaktadır. Böylece Osmanlı Sultan’ının koruması olacak ve Sultan’a zarar verebilecektir. Ancak hiç beklemediği anda karşısına çıkan İskender, Tozkoparan unvanını da alarak Cihangir’in önüne geçer ve okçular tekkesinin en iyi okçusu olur.

Tozkoparan İskender, Sultan’ın korumalığını yapmak ve Yeniçeri Ocağı’na girmek üzere yola koyulur. Fakat Giovanni yüzünü gizleyerek adamlarıyla birlikte Salih, Fikri ve İskender’e saldırır. Saldırı esnasında zaman makinesine bir ok saplanmasıyla birlikte aniden çalışan makine, Salih, Fikri ve İskender’in yanı sıra Giovanni’yi de günümüze ışınlar.

Günümüzde de işler, Temrenli kasabasında zorlu gitmektedir. Arda, Asya, Sinan ve Elif’ten oluşan okçuluk takımı Mavi Ay, burslu olarak TAYGU Koleji’ne yazılmıştır. Yeni okullarına uyum sağlamak için ellerinden geleni yapan Mavi Ay’ı Tayfun, Duygu, Ece ve Ayberk’ten oluşan bir başka okçuluk takımı Kasırga karşılar. Ancak Kasırga, Mavi Ay’ın okula gelişinden pek mutlu olmamıştır. Daha ilk günden Mavi Ay ile Kasırga takımlarının arasında soğuk rüzgarlar esmeye başlar.

Kasırga ve Mavi Ay’ın arası düzelecek midir? Günümüze ışınlanan Tozkoparan İskender’i neler beklemektedir? Kötü olduğu kadar sakar ve komik bir karaktere sahip olan Giovanni, günümüzde İskender’i bularak ona zarar verebilecek midir? Salih ve Fikri İskender’i korumayı başarabilecek midir?

TOZKOPARAN İSKENDER KONUSU

Daha çocuk yaşta rekorlara imza atmış süper kahraman İskender günümüze geliyor. Üstelik yol arkadaşları Salih ve Fikri hocaları ve peşinden ayrılmayan ezeli düşmanı Giovanni ile birlikte.

12 yaşında olmasına rağmen olağanüstü yeteneklere sahip olan kemankeş İskender, 2020 yılından yaşadığı döneme geri dönmez ise tarihin seyri değişecek, Tozkoparanlar yok olacak ve kötüler kazanacak. Fakat İskender’in derdi sadece bu değil. Onu günümüzde de pek çok sorun bekliyor olacak. Bir türlü kontrol etmeyi beceremediği güçleri, sürekli peşinde olan Venedikli okçu Giovanni ve okuldaki baş belası Kasırga takımı. Ve tabi ki tüm bu tehlikelere karşı Mavi Ay takımı İskender’i yalnız bırakmayacak.

Sürpriz İsimler Kadroya Dahil oluyor…

Dizinin kadrosunda Tozkoparan dizisinden tanıdığımız isimlerin yanı sıra sürpriz oyuncular da var. Dizinin çocuk oyuncuları arasında Çağan Efe Ak, Tuana Naz Tiryaki, Esat Polat Güler, Yağız Kılınç, Ülkü Hilal Çiftçi, Leya Kırşan, Defne Erşen, Deniz Erayvaz, ve Mert Erdoğdu gibi birbirinden yetenekli isimler bulunuyor.

Dizide çocuk oyunculara Yusuf Gökhan Atalay, Burak Alkaş, Fırat Albayram, Sera Tokdemir, Muhittin Korkmaz, Esin Gündoğdu, Mehmet Emin Kadıhan ve Suna Selen gibi çok sevilen yetişkin oyuncular eşlik edecek.

TOZKOPARAN İSKENDER 3. BÖLÜM NE ZAMAN?

Tozkoparan İskender’in üçüncü bölümünden itibaren devam bölümleri ise yine TRT1 ekranlarında Pazar günleri 17.30’da ekranlara gelecek.