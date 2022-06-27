Tozluyaka dizisi Fox Tv'de başlıyor. Dizinin fragmanlarını izleyenler "Tozlukaya konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?" sorularına cevap arıyor. Dizide usta oyuncuların yanı sıra genç yıldızlar da yer alıyor. Peki Tozlukaya nerede çekiliyor? İşte dizinin konusu ve oyuncu kadrosu

Tozlukaya'nın senaryosu Yekta Torun'a emanet. Semih Bağcı ise yönetmen koltuğunda oturuyor. NTC Medya imzalı FOX TV dizisinin yapımcılığını Fatih Aksoy ile Mehmet Yiğit Alp üstleniyor.

TOZLUKAYA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

İki farklı dünyaya ait gençlerin yer aldığı afiş sosyal medyada dikkat çekti, şimdiden genç oyuncuların hayat vereceği karakterlerin hikayeleri merak konusu oldu.

Gençlik dizisi Tozlukaya'da zengin ve fakir öğrencilerin sınıf farkını anlatan bir hikaye işlenecek.

İki farklı dünyaya ait gençlerin, aralarındaki sınıf farkına rağmen geliştirdikleri dostlukları ve umutlarını kaybetmeme hikayelerini konu alan dizi, gerilim nüanslarıyla da hikayesini taçlandıracak.

TOZLUKAYA OYUNCULARI KİMLERDİR?

Tozlukaya oyuncuları arasında; Emre Kınay, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın, Nebil Sayın, Nur Yazar, Kadim Yaşar, Ecem Çalhan, Kaan Mirac Sezen, Can Bartu Aslan, Ulvi Kahyaoğlu, Serra Pirinç, Çağla Şimşek, Durukan Çelikkaya, Oğulcan Arman Uslu, Özgür Foster, Ahmet Haktan Zavlak ve Duygu Özşen gibi isimler rol alıyor.

TOZLUKAYA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

FOX ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan NTC Medya imzalı "Tozluyaka" dizisi, 27 Haziran 2022 akşamı başlıyor.

Senaryosunu Yekta Torun'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Semih Bağcı'nın oturduğu dizinin yapımını NTC Medya, yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp üstleniyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kınay, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın, Nur Yazar, Nebil Sayın, Kadim Yaşar, Kaan Mirac Sezen, Ecem Çalhan, Ulvi Kahyaoğlu, Serra Pirinç, Çağla Şimşek, Can Bartu Aslan, Durukan Çelikkaya, Oğulcan Arman Uslu, Duygu Özşen, Özgür Foster ve Ahmet Haktan Zavlak gibi isimler rol alıyor.