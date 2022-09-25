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Dizi

Tozluyaka 13. Bölüm izle tek parça! Tozluyaka 13. Bölüm full izle!

Tozluyaka 13. Bölümüyle FOX TV'de izleyici karşısına çıktı. Yapımcılığını Fatih Aksoy ile Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği Tozluyaka 13. bölümde Ali, babasının Kenan olduğunu öğrendikten sonra tüm hayatı başına yıkılır. Kenan, annesini affedecek mi? Tozluyaka 13. bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Tozluyaka 13. Bölüm full izle tek parça!

25 Eylül 2022 Pazar 19:50 - Güncelleme:
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Tozluyaka dizisi 13. bölümüyle izleyenlere gerilim dolu anlar yaşattı. Başrollerinde; Emre Kınay, Dolunay Soysert ve Tayanç Ayaydın'ın yer aldığı Tozluyaka 13. Bölümde Berk ve Ali için büyük bir sınav vardır. Ya kaybettikleri yılları geride bırakıp kardeş olacaklardır ya da ezeli düşman... İşte Tozluyaka 13. bölüm tek parça izleme bağlantısı ve son bölümde yaşananlar. Tozluyaka 13. Bölüm full izle!

TOZLUYAKA 13. BÖLÜM FULL IZLE TEK PARÇA!

Tozluyaka oyuncu kadrosunda Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Dakak gibi genç oyuncular yer alıyor. Yapımcılığını NTC Medya'nın ve yönetmenliğini Semih Bağcı'nın üstlendiği Tozlu yaka dizisinde zengin ve fakir öğrencilerin etkileyici hikâyeleri anlatılıyor.

TOZLUYAKA 13. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tozluyaka 13. Bölümde Ali, babasının Kenan olduğunu öğrendikten sonra tüm hayatı başına yıkılır. Annesini affetmeye asla niyeti yoktur.

Ali'nin "Bana yalan soylememeyi öğretirken, aynanın karşısına geçip kendine baktın mı anne?" sözü Tozluyaka 13. Bölüme damga vurdu.

Aynı şekilde hayal kırıklığı yaşayan Arap ve Zeyno da ailelerinden yana yıkılmış haldedir. Teselliyi birbirlerinde bulurlar.

Derya, Kader ve Bilal ise çocuklara kendilerini anlatmanın yolunu arıyor, çırpınıyordur.

Büyük bir haksızlık yaptığı Önder ise Derya'nın en büyük destekçisidir. Kenan bu hikayenin en mutlusudur.

Tüm bu planların arasında iki kardeş; Berk ve Ali için büyük bir sınav vardır. Ya kaybettikleri yılları geride bırakıp kardeş olacaklardır ya da ezeli düşmanlık devam edecektir.

Berk, bunun için de hayati bir seçim yapmalıdır.

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