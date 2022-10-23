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Dizi

Tozluyaka 17. Bölüm full izle! Tozluyaka 17. Bölüm izle tek parça!

Tozluyaka, 17. bölümüyle FOX TV'de ekrana geldi. Başrollerinde; Emre Kınay, Dolunay Soysert ve Tayanç Ayaydın'ın yer aldığı Tozluyaka 17. Bölümde Ege ve Çağrı korktukları için sakladıkları gerçekler yüzünden köşeye sıkışmışlardır. Cemre'yi gerçekten onlar mı öldürdü? İşte Tozluyaka 17. bölüm tek parça izleme bağlantısı ve son bölümde yaşananlar. Tozluyaka 17. Bölüm full izle!

23 Ekim 2022 Pazar 20:26 - Güncelleme:
Tozluyaka 17. Bölüm full izle! Tozluyaka 17. Bölüm izle tek parça!
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Tozluyaka 17. bölümüyle izleyicisini ekran başına kilitledi. Yapımcılığını Fatih Aksoy ile Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği gençlik dizisi Tozluyaka'nın 17. Her şeyi bildiğini düşünen Hazal ise onları korumuş ama sonunda en büyük darbeyi o almıştır. Affetmesi zor seçimlerin bedeli ödeyecektir herkes. Tozluyaka 17. bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Tozluyaka 17. Bölüm full izle tek parça!

TOZLUYAKA 17. BÖLÜM FULL IZLE TEK PARÇA!

Tozluyaka dizisinde zengin ve fakir öğrencilerin sınıf farkını anlatan bir hikaye işleniyor.

TOZLUYAKA 17. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tozluyaka 17. Bölümde Berk ve Ali tüm düşmanlıklarına rağmen ilk defa gerçekle yüzleşirler. Belki de hayattaki son dakikalarıdır ve kardeşliğin ne demek olduğunu anlayacakları son andır...

Yalanlardan arınmış bir yüzleşme...

Ege ve Çağrı korktukları için sakladıkları gerçekler yüzünden köşeye sıkışmışlardır. Cemre'yi gerçekten onlar mı öldürmüştür?

Her şeyi bildiğini düşünen Hazal ise onları korumuş ama sonunda en büyük darbeyi o almıştır. Affetmesi zor seçimlerin bedeli ödeyecektir herkes.

TOZLUYAKA OYUNCULARI

Tozluyaka oyuncu kadrosunda Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Dakak gibi genç oyuncular yer alıyor. Yapımcılığını NTC Medya'nın ve yönetmenliğini Semih Bağcı'nın üstlendiği Tozlu yaka dizisinde zengin ve fakir öğrencilerin etkileyici hikâyeleri anlatılıyor.

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