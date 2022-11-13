Tozluyaka, 20. bölümüyle FOX TV'de ekrana geldi. Başrollerinde; Emre Kınay, Dolunay Soysert ve Tayanç Ayaydın'ın yer aldığı Tozluyaka 20. Bölümde Çağrı ile Zeyno'nun ilişkisine karşı çıkan Arap ve Ali'ye en büyük tepkiyi Mavi ve Duru gösterirken yanlış anlaşılmalarla örülü bir duruma düşerler. İşte Tozluyaka son bölüm tek parça izleme bağlantısı ve son bölümde yaşananlar. Tozluyaka 20. Bölüm full izle!

TOZLUYAKA 20. BÖLÜM FULL IZLE TEK PARÇA!

Tozluyaka dizisinde zengin ve fakir öğrencilerin sınıf farkını anlatan bir hikaye işleniyor.

TOZLUYAKA 20. BÖLÜM ÖZETİ

FOX TV'de yayınlanan gençlik dizisi Tozluyaka'nın son bölümünde; Hastalık yalanının gerçeğe dönüşmesi Kenan için büyük yıkımdır. Korkuları, öfkesi gün yüzüne çıkmıştır ve panik haldedir. Etrafındaki herkesi de müthiş etkisi altına almıştır. Hastalığının bir çaresi vardır ve bunun için birileri bedel ödemek zorundadır.

Çağrı ile Zeyno'nun ilişkisine karşı çıkan Arap ve Ali'ye en büyük tepkiyi Mavi ve Duru gösterirken yanlış anlaşılmalarla örülü bir duruma düşerler.

Kırgınlıkların, korkuların, öfkelerin arasında kalan çocuklar ve aileleri... Sonu kimileri için mutlu sonla biterken; kimileri içinse hayatlarını değiştirecek seçimlere zorlanacakları büyük bir kararla neticelenir.

TOZLUYAKA OYUNCULARI

Tozluyaka oyuncu kadrosunda Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Dakak gibi genç oyuncular yer alıyor. Yapımcılığını NTC Medya'nın ve yönetmenliğini Semih Bağcı'nın üstlendiği Tozlu yaka dizisinde zengin ve fakir öğrencilerin etkileyici hikâyeleri anlatılıyor.