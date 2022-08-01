Tozluyaka dizisi 5. bölümüyle FOX TV'de izleyici karşısına çıktı. NTC Medya imzalı dizinin başrollerinde; Emre Kınay, Dolunay Soysert ve Tayanç Ayaydın gibi isimler yer alıyor. Tozluyaka 5. Bölümde Evlat için verilen sınavların sonucu ise Kenan, Önder ve Derya için de yeni bir sayfa açmıştır. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Tozluyaka 5. bölüm tek parça izleme bağlantısı ve son bölümde yaşananlar. Tozluyaka 5. Bölüm full izle!

TOZLUYAKA 5. BÖLÜM FULL IZLE TEK PARÇA!

Tozluyaka dizisinde zengin ve fakir öğrencilerin sınıf farkını anlatan bir hikaye işleniyor.

TOZLUYAKA 5. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tozluyaka 5. Bölümde gençler arasında başlayan savaş büyüklerin kavgasına dönüşür.

Kenan ve Derya arasında geçmişten gelen öfke de artık gün yüzüne çıkıyordur.

Tüm bu olanlar herkesin birbiriyle olan ilişkisini de baştan yazmıştır.

Evlat için verilen sınavların sonucu ise Kenan, Önder ve Derya için de yeni bir sayfa açmıştır.

Tüm dengeler değişmiş, yeni gerçeklerin ortaya çıkmasıyla da en büyük sorular cevaplanmıştır. Ancak bu defa yeni sorular ve saklanan sırlar gün yüzüne çıkmıştır. Dost ve düşman ilk defa tek safta olacaktır.