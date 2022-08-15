Tozluyaka dizisi 7. bölümüyle FOX TV'de ekrana geldi. NTC Medya imzalı dizinin başrollerinde; Emre Kınay, Dolunay Soysert ve Tayanç Ayaydın gibi isimler yer alıyor. Tozluyaka 7. Bölümde Ali'nin babası olduğunu öğrenen Kenan ile Derya arasında sessiz bir savaş başlar. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Tozluyaka 7. bölüm tek parça izleme bağlantısı ve son bölümde yaşananlar. Tozluyaka 7. Bölüm full izle!

TOZLUYAKA 7. BÖLÜM FULL IZLE TEK PARÇA!

Tozluyaka dizisinde zengin ve fakir öğrencilerin sınıf farkını anlatan bir hikaye işleniyor.

TOZLUYAKA 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tozluyaka 7. Bölümde Kenan, Ali'nin babası olduğunu öğrendikten sonra tek hedefi oğluna yakın olmak olacaktır ancak Derya buna izin vermez. Sessiz savaş başlar aralarında.

Tüm okların Cemre'yi işaret ettiği gerçeği de gençler arasında şüpheden öteye geçmiştir artık.

Herkesin derdi bunu kanıtlamaktır. Ancak bir kişi aslında gerçeğin ne olduğunu biliyordur. Herkesle oyun oynar... fakat bu oyun çok ağır sonuçlar doğuracaktır.

Gerçekler bir bir ortaya çıkıyordur. Katil hata yapar. Bu hatayı ilk kim fark edecektir?