Tozluyaka dizisi 9. bölümüyle FOX TV'de ekrana geldi. Tozluyaka 9. Bölümde Kenan'ın sakladığı görüntüler artık Ali'lerin elindedir. Ancak hala o mesajları gönderenin kim olduğunu bulamamışlardır. Tüm bu görüntüler Kenan'ı suçlamaya yetecek mi? Peki yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Tozluyaka 9. bölüm tek parça izleme bağlantısı ve son bölümde yaşananlar. Tozluyaka 9. Bölüm full izle!

TOZLUYAKA 9. BÖLÜM FULL IZLE TEK PARÇA!

NTC Medya imzalı dizinin başrollerinde; Emre Kınay, Dolunay Soysert ve Tayanç Ayaydın gibi isimler yer alıyor.

Tozluyaka dizisinde zengin ve fakir öğrencilerin sınıf farkını anlatan bir hikaye işleniyor.

TOZLUYAKA 9. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tozluyaka 9. Bölümde Kenan'ın sakladığı görüntüler artık Ali'lerin elindedir. Ancak hala o mesajları gönderenin kim olduğunu bulamamışlardır. "Tüm bu görüntüler Kenan'ı suçlamaya yetecek mi?" sorusuyla beraber notları gönderenin peşine düşerler.

Hazal'a kucak açan Ege ve Çağrı da Berk'e arkasını dönmüştür. Hatta öyle ki Ali'lere yardım edenlerin başında onlar gelir.

Artık saklanacak hiçbir şey kalmamıştır. Tüm gerçekler ortaya çıkmış ve katili bulmaya adım adım yaklaşmışlardır. Herkes rahat bir nefes alacaktır ki bilmedikleri büyük bir sır ve tehlike onların etrafını sarmıştır bile.

Aslında sona gelindiğini sandıkları o an her şeyin yeniden başladığı an olacaktır ve kimse bunu henüz bilmiyordur...