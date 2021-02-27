TRT 1'den yeni dizi: 'Teşkilat' MİT'in olağanüstü deneyimlerini anlatacak

AA 27 Şubat 2021 Cumartesi 08:41 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 08:41

TRT'den yapılan açıklamaya göre, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği yapım, 7 Mart Pazar günü TRT 1'de izleyiciyle buluşacak.

"Teşkilat" dizisiyle, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) sır gibi saklanan ve kale adıyla bilinen kampüsünden görüntüler ilk kez ekrana gelecek.

MİT'in görev uygulama teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler ve İHA/SİHA teknolojisindeki son gelişmeler de izleyiciyle buluşacak.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin'in yer aldığı dizinin ilk tanıtımı büyük ilgi gördü.

Teşkilat dizisinde, MİT'in olağanüstü deneyimleri senaryoya aktarılırken, Ankara'da uzun zamandır ilk kez bu büyüklükte bir prodüksiyonla dizi çekiliyor.

Güçlü kadrosu ve görkemli prodüksiyonu ile merakla beklenen ve MİT'in bir anlamda perde arkasını gözler önüne serecek olan dizi, 7 Mart'tan itibaren her pazar saat 20.00'de TRT 1'de olacak.