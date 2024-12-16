TRT 1'in heyecanla takip edilen dizisi ''Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi''de yeni bir dönem başlıyor

Dizinin 16 Aralık Pazartesi akşamı yayınlanacak 37. bölümü, yalnızca sezonun değil, Selahaddin Eyyubi'nin destansı serüvenindeki yeni bir dönemin başlangıcına da sahne olacak.

Kudüs'e giden yolda Selahaddin Eyyubi önce Mısır'ı kontrol altına alacak ve bu uğurda şehadeti göze alarak cenk edecektir. Kudüs'ü özgürlüğüne kavuşturacak bu yolculukta, Selahaddin'in vereceği hükümler ve Kudüs'ün fethine giden yolda alacağı kararlar neler olacaktır?

DİZİYE SELAHADDİN EYYUBİ'NİN KARDEŞİ ROLÜNÜ CANLANDIRACAK FLAŞ BİR İSİM DAHİL OLUYOR!

Diziye yeni dönemde Selahaddin Eyyubi'nin kardeşini canlandıracak sürpriz bir isim katılıyor! Bu flaş transfer, dizinin hikayesini derinleştirecek ve Selahaddin'in en büyük destekçilerinden biri olacak bu karakterle, izleyiciler önemli dönüm noktalarına tanıklık edecek.

SELAHADDİN EYYUBİ'NİN LİDERLİK SINAVI VE BİRLİK MÜCADELESİ!

Selahaddin Eyyubi, halkın desteğini kazanmak ve İslam dünyasında birlik sağlamak adına önemli adımlar atarken, sadakati ve güvenilirliği sınanacak müttefiklerle de karşılaşacak. Bu süreçte karşısına çıkan zorlu mücadeleler, onun kararlılığını ve tarih yazan liderlik becerilerini bir kez daha ortaya koyacak.

TRT 1'in yüksek prodüksiyon kalitesiyle dikkat çeken Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi, yeni bölümüyle tarih ve drama tutkunlarını ekrana kilitleyecek. 37. bölüm, 16 Aralık Pazartesi akşamı saat 20:00'de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.