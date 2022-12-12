Türk dizilerinin Balkanlardaki etkisi

Üsküp Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) düzenlenen panele, YEE Başkan Yardımcısı Ahmet Naim Çiçekler, Balkan Ninnisi dizisi başrol oyuncusu Erdal Özyağcılar'ın yanı sıra dizi ekibi, ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasiler ve sinemaseverler katıldı.

Çiçekler, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, YEE'nin dünyanın dört bir yanında Türk kültürünü ve Türk dilini tanıttığını belirterek, enstitünün en önemli vazifelerinden birisinin, Türkiye ile dost insan sayısını artırmak olduğunu vurguladı.

Yılda 1000'in üzerinde kültür-sanat faaliyeti gerçekleştirdiklerini aktaran Çiçekler, "Bugün de Türk dizileri üzerine etkinlik serimizin ilkini Üsküp'te yapmaya karar verdik. Balkan Ninnisi dizisinin ekibiyle beraberiz. Dünyada en fazla dizi ihraç eden ikinci ülkeyiz ve dizilerimizin de hem Türkçemizin hem de Türk kültürün dünyaya aktarılmasında önemli bir katkısı var." diye konuştu.

İnsanların Türkçe öğrenmedeki en önemli sebeplerinden birisinin de dizilere yönelik hayranlıkları olduğuna işaret eden Çiçekler, Türkiye'nin 2023 vizyonu kapsamında özellikle Türkçe'nin öğretilmesi olmak üzere kültürel anlamda çok daha önemli işler yapacaklarına inandıklarının altını çizdi.

Oyuncu Özyağcılar ise paneldeki konuşmasında, Balkan coğrafyasını kendisine sevdiren sebebin Elveda Rumeli dizisi olduğunu belirterek, Elveda Rumeli ile Balkan insanının hatıra defterlerini açtıklarını ifade etti.

Dizinin çekimlerinin gerçekleştirildiği Kuzey Makedonya'nın Manastır şehrinde farklı kültürlerin kaynaşmasındaki kaliteyi gördüğünü söyleyen Özyağcılar, "Farklı kültürlerin, toplumları içindeki bu iletişim beni çok etkiledi. Mesela orada özellikle bizim Bitola'da (Manastır'da) Arnavutlar vardı. Arnavutların çok büyük desteğini gördük. Cami sahnelerini bir Arnavut camisinde çekiyorduk. İmam bize geliyordu, camiyi açıyordu." dedi.

Osmanlı'nın, hem demokratik açıdan hem de herkesin dinine saygı gösterip dinini serbestçe yaşamasını sağlaması açısından güzel bir kültür yapısı inşa ettiğini dile getiren Özyağcılar, "Biliyorsunuz Osmanlı 650 yıldır burada. Mesela şöyle diyorlardı: Ben Osmanlı Makedonuyum, ben Osmanlı Türküyüm, ben Osmanlı Arnavutuyum. Öyle diyorlardı. Osmanlı çok akıllı davranmış." sözlerini sarf etti.

Kendisinin de oyuncuları arasında yer aldığı Yabancı Damat dizisine de değinen Özyağcılar, "Bir Yunanlı tarihçi, gazetesinde aynen şöyle yazıyor: 'Ben bir Türk düşmanıyım. Fakat Yabancı Damat'ı seyrettikten sonra dizideki insan ilişkileri, aile ilişkileri, gelenek ve töreler bizim Yunan halkına o kadar çok benziyor ki büyük bir sempati duymasam bile gene de çok başarılı bir yapım. Bunun Yunanistan'da oynamasından çok mutlu oldum' diyor." değerlendirmesinde bulundu.

Film ve dizilerin kültürler arası meseleleri çok iyi aktardığını vurgulayan Özyağcılar, Balkan Ninnisi teklifi geldiğinde çok mutlu olduğunu kaydederek, şunları paylaştı:

"Çünkü çok sevdiğim bir coğrafya. Çok sevdiğim insan ilişkileri var. Balkan Ninnisi'ni teklif ettiler. Köfteciyi oynayacaksın abi dediler. Ne güzel, köfteci Süleyman. Geldik buraya, oynuyoruz. Güzel tepkiler de alıyoruz. Türkiye'de reyting skalasında yerimiz pek hoş değil ama ben onu pek ciddiye almıyorum. Şundan dolayı ciddiye almıyorum; bazı diziler vardır, bildiğimiz aşk-romantik dizileri, bazı diziler de görev yapar. Biz burada bir kültür elçiliği yapıyoruz. Balkan coğrafyasında çok seviliyor. Çok tanınıyor. Zaten biz bu diziyi burası için yaptık."

Moderatörlüğünü Üsküp YEE Müdürü Serhat Kula'nın yaptığı panelde, Özyağcılar'ın yanı sıra Balkan Ninnisi dizisi yönetmeni Selahattin Sancaklı, yapımcı ve senaristi Uğur Uzunok ve dizi oyuncusu Selviye İnci de birer konuşma yaptı.

Panel kapsamında, Erdal Özyağcılar ve kendisinin oynadığı diziler ile ilgili hazırlanan bir video da gösterildi.