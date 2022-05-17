Üç Kız Kardeş 12. bölümüyle izleyenleri yine ekran başına kilitledi. Kanal D'nin izlenme rekorları kıran Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümünde Somer, Türkan'a kendini affettirmek için çabalamaya devam eder. Rüçhan ise Somer'in Türkan'a aşık olduğunu duyunca şoke olur. Mine ile annesinin arkalarından iş çevirdiğini duyan Somer ne yapacak? 3 Kız Kardeş 12. bölümü full izleme sayfasına haberimizdeki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Üç Kız Kardeşler 12. bölüm izle!

ÜÇ KIZ KARDEŞ 12. BÖLÜM İZLE

Üç Kız Kardeşlerin 12. bölümünü izlemek isteyenler için 3 Kız Kardeş 11. Bölüm full izleme bağlantısı ve son bölüm özeti...

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ 12. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

İclal Aydın'ın romanından uyarlanan dizinin yönetmenliğini Eda Teksöz üstlenirken, senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan kaleme alıyor. 3 Kız Kardeş, yeni bölümleri ile her Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

ÜÇ KIZ KARDEŞ 12. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanal D'nin, yapımı Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın'ın satış rekorları kıran Üç Kız Kardeş romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölümü ile ekrana geldi.

Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenisini kazanan Üç Kız Kardeşlerin 12. bölüm özeti şöyle;

Üç Kız Kardeş dizisinin 12. bölümde Nesrin, Türkan'a boşanmaması için sert bir uyarıda bulunuyor.

Üç Kız Kardeşlerin son bölümünde Somer, Türkan'ı kazanma çabası içindeyken Türkan'ın ayrılık konusunda kararlı duruşu Somer'i daha da çileden çıkarır.

Mahkeme günü de artık yakındır. Türkan babasının rahatsızlığı yüzünden Somer'le olan durumunu bir türlü açıklayamaz. Nesrin'i de zora sokan bir durumdur bu.

Somer, Sadık'a karşı evlilik oyunu sürdürürken Nesrin'in de desteğini alır.

Türkan, Somer'in kendisini sevmediğini ve evliliğinde mutsuz olduğunu Nesrin'e anlatır. Ancak Nesrin, kızının evliliğini sürdürmesi konusunda ısrarcıdır.

TÜRKAN, SOMER'DEN BOŞANACAK MI?

Somer, Türkan'a boşanma davası açtığı için oldukça pişmandır. Tüm yaşananlardan sonra Türkan'a aşık olduğunu anlamıştır.

Nesrin ve Somer'in tüm çabalarına rağmen Türkan bu durumu kabullenmez ve boşanacağını dile getirir.

İkili artık adliye koridorlarındadır. Türkan ve Somer ayrılacak mı?