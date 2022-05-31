Üç Kız Kardeş 14. Bölümüyle ekrana geldi. Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi Üç Kız Kardeş'in yeni bölümünde Somer, Türkan'a inanmayı seçiyor. Türkan ve Somer arasında buzlar eriyor. Peki ikili arasında bundan sonra neler olacak? Üç Kız Kardeş 14. Bölümü full izleme sayfasına haberimizdeki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Üç Kız Kardeş dizisinin 14. bölümünü izle!

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ 14. BÖLÜM İZLE

Üç Kız Kardeş, 14. bölümüyle izleyici karşısına geçti. Her hafta Salı akşamı Kanal D'de ekrana gelen dizi; Türkan, Dönüş ve Derya kardeşlerin hikayelerini ekrana taşıyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 14. BÖLÜM FULL İZLE (YOUTUBE)

Başrollerinde; Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever ve Tayfun Eraslan'ın yer aldığı Üç Kız Kardeş, yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!

ÜÇ KIZ KARDEŞ 14. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanal D'nin, yapımı Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın'ın satış rekorları kıran romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölümü ile ekrana geldi.

GAZETEDE YAYINLANAN GÖRÜNTÜLER TÜRKAN'IN BAŞINA IŞ AÇIYOR!

Üç Kız Kardeş 14. Bölüm Fragmanında Gazetede çıkan bir haber Türkan'ın tüm yaşamını altüst eder. Somer kıskançlık krizine girmiştir. Rüçhan ise Nesrin'e gidip Türkan hakkında kötü sözler söyler.

Mine'nin tuzağına düşen Türkan'ı çok zor günler beklemektedir. Rüçhan özellikle bu olayı büyük bir öfkeyle karşılar.

Nesrin de Türkan'ın bu olayı üzerine oldukça sarsılır. Rüçhan'la büyük bir gerilim yaşarlar.

Somer de Türkan'ın böyle bir haberde yer almasını öfkeyle karşılar. Ferit'le karşı karşıya gelir.

Sadık ve Nesrin için de büyük bir sınavdır bu olay, her ne kadar Türkan'ın böyle bir şey yapmayacağını düşünseler de Türkan'ın sessizliği ve kabullenişi aralarında büyük gerilimlere neden olur.

Ne yapacağını bilemeyen Türkan kendini anlatmak ister ama babasından başka kimse ona inanmaz. Oysa haberi yaptıranın kim olduğunu Mine bilmektedir.

Sadık, Somer'i karşısına alıp konuşur. Sonunda Somer, Türkan'ın suçsuz olduğunu anlar.

Tüm bunların yanı sıra Dönüş'ün öykü yarışmasında birinci olması Kalender ailesinin yüzünü bir nebze de olsa güldürür.

Türkan sıkışıp kaldığı bu zor durumdan çıkmak için kendince bir karar verir. Somer ise içinde yaşadığı gelgitlerle yüzleşir ve bir seçim yapmak zorunda kalır.

SOMER, TÜRKAN'A INANMAYI SEÇIYOR!

Türkan hakkında basında çıkan haberler herkesin canını sıkmıştır. Ailesinin de ona inanamaması sonucu hayata küser ve intihara teşebbüs eder.

Ancak Somer, Türkan'a inanmayı seçer. Tam Somer'e kavuştum derken Türkan içtiği ilaçların etkisiyle yere yığılır. Türkan'a ne olacak?

İclal Aydın'ın romanından uyarlanan dizinin yönetmenliğini Eda Teksöz üstlenirken, senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan kaleme alıyor.