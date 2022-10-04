Üç Kız Kardeş 20. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenisini kazanan Üç Kız Kardeş'in 20. bölümünde Derya, kendisinin evlatlık olduğunu düşünürken gelen bir itirafla aslında evlatlık olanın Mine olduğu ortaya çıkar. Mine bu gerçekle nasıl başa çıkacak? Üç Kız Kardeşler 20. Bölüm full izleme bağlantısı tek parça halinde haberimizde yer alıyor. Üç Kız Kardeş son bölüm izle!

ÜÇ KIZ KARDEŞ 20. BÖLÜM İZLE

Başrollerinde; Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever ve Tayfun Eraslan'ın yer aldığı Üç Kız Kardeş, yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!

ÜÇ KIZ KARDEŞLER 20. BÖLÜM FULL İZLE (YOUTUBE)

Üç Kız Kardeş, 19. bölümüyle izleyici karşısına geçti. Her hafta Salı akşamı Kanal D'de ekrana gelen dizi; Türkan, Dönüş ve Derya kardeşlerin hikayelerini ekrana taşıyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 20. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanal D'nin, yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizisi Üç Kız Kardeş'in yeni bölümünde Uzun bir aradan sonra Nesrin'in yeniden yerine gelen hafızası aileyi sevince boğar. Sadık, Nesrin'e hatırlayamadığı zamanları anlatır.

NESRIN, TÜRKAN'I KORUMASI ALTINA ALIYOR!

Nesrin artık gerçeklerin farkındadır. Türkan'ın yaşadıklarını anlamaya başlamıştır. Rüçhan'ı kesin bir dille Türkan'a dokunmaması konusunda uyarır. Bunları geç fark ettiği için de pişmanlık yaşamaktadır. Ancak Türkan annesinin şefkati karşısında rahatlamıştır.

Mine ise Somer'in evden gitmesi konusundaki ısrarları karşısında köprüleri yakar. Kiraz'ı evde bırakıp dışarı eğlenmeye çıkar. Ancak eve dönüşü bir felakete gebedir.

Öte yandan Nesrin bu kez Somer'i karşısına alır. Mine'nin kim olduğunu Somer'in kendisinden duymak istemektedir.

NESRIN, TÜRKAN'I SOMER'IN EVINDEN ALIP GÖTÜRÜYOR!

Rüçhan'ı Türkan'a şiddet uygularken yakalayan Nesrin, Rüçhan'ı dinlemeden Türkan'ı elinden çekip alır ve baba evine götürür.

Tüm her şeyi öğrenen Nesrin çok kızgındır. Türkan'ı bir dakika daha Somer'in evinde tutmayacağını söyleyerek oradan çıkartır.

Mine ise bunu kendi lehine çevirme planları yapmaktadır. Somer şaşkınlığını gizleyememiş olsa da Türkan'ı kazanmak için uğraşmak zorundadır.

Nesrin, Somer'i, Kiraz'ı Türkan'a anlatması konusunda uyarıyor!

Somer kendini Nesrin'e anlatmak için yanına gelir. Türkan'ı ne kadar sevdiğinden bahseden Somer, Nesrin'den sert bir cevap alır.

Somer, Türkan'ı alıp yanına getirmek istese de Nesrin buna izin vermez. Türkan annesini ikna etmek için Somer'i sevdiğini ve Rüçhan Hanımla yaşadıkları sorunlu günlerin geride kaldığını söyler. Fakat Nesrin ikna olmaz.

Derya ise kendisinin evlatlık olduğunu düşünürken gerçeğin çok farklı olduğunu öğrenir. Dönüş ve Derya için artık hiçbir şey eskisi olmayacaktır.

Derya, telefonlarına çıkmayan Hakan'ın peşine düşer. Serdar, Dönüş ve Derya, Hakan'ı bulmak için İzmir'e gider. Derya'nın Hakan'ın gidişiyle yaşadığı üzüntü ve Fatih'in babası olduğunu iddia etmesi üzerine içine düştüğü depresyona kıyamayan Serdar, Dönüş ve Derya, gerçekler ve tatlı yalanlar arasında kalır.

Rüçhan, Mustafa'nın varlığından rahatsız olur ve Mustafa'nın neden Ayvalık'ta olduğunu sorgular. Özer, yıllar önceki aşkı ve oğlu Mustafa'nın annesi Sevilay'la yeniden karşılaşır.

Mine, Somer'in ilgisini çekememesinin sebebini bebeği Kiraz'ın varlığı olarak yorumlar.

Mine, ağır bir lohusa depresyonunun içinde olduğu için Kiraz'a istemeden de olsa zarar verir. Kiraz'ın yaşadığı rahatsızlık Somer'i zor durumda bırakır.

Somer, Türkan'ın bir an önce evlerine geri dönmesini ister. Bu yüzden onu ikna etmek için aşk dolu bir konuşma yapar.