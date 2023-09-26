Üç Kız Kardeş dizisi 54. bölümüyle Kanal D'de izleyici karşısına çıktı. İclal Aydın'ın satış rekorları kıran romandan uyarlanan Üç Kız Kardeş'in yeni bölümünde; Türkan Kartal ile Somer arasında kalır. Kartal, Türkan ile evliliğin eşiğine gelmişken ondan vazgeçmek istemez. Somer ise Türkan'ı yeniden kazanmak için elinden geleni yapar. Peki, Türkan'ın tercihi ne olacak? Türkan, Kartal'ı mı yoksa Somer'i mi seçecek? Üç Kız Kardeş 55. Bölüm full izleme bağlantısı tek parça halinde haberimizde yer alıyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 55. BÖLÜM İZLE FULL KANAL D!

Kanal D'nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde; Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever ve Tayfun Eraslan'ın yer aldığı Üç Kız Kardeş, yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE!

Üç Kız Kardeş dizisi yeni sezonda 54. bölümüyle izleyici karşısına geçti. Her hafta Salı akşamı Kanal D'de ekrana gelen dizi; Türkan, Dönüş ve Derya kardeşlerin hikayelerini ekrana taşıyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 55. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanal D'nin, yapımı Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın'ın satış rekorları kıran romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölümü ile ekrana geldi.

"Sana söz, Nesrin Hanım. Dağılan inci tanelerini bir bir toplayıp boynuna asacağım yeniden" Böyle söz vermişti Rüçhan, Nesrin'in mezarı başında. Şimdi sözünü tutmak için elinden geleni yapacaktı. Bu yüzden de üç kız kardeşi barıştırmak, tıpkı eskisi gibi yeniden bir sofra etrafında toplanabilmek için bir davet verdi.

Türkan bir yandan kardeşinin hastalığı, bir yandan nikah hazırlığı derken hayli zor günler yaşıyordu. Somer'in çıkıp gelmesi kalbini ruhunu allak bullak etmiş, ne yapacağını bilemiyordu.

Kartal'la nikah masasına mı oturacaktı yoksa Rüçhan hanımın davetine giderek, Somer'le yeni bir sayfa mı açacaktı?

Diğer taraftan Somer de Türkan ve Kartal arasında bir ilişki olabileceğinden şüphelenmiş ve işin peşine düşmüştü.

DÖNÜŞ, TÜRKAN'A RESTİ ÇEKİYOR!



Dönüş'ün hastalığını öğrenen Türkan, soluğu Dönüş'ün yanında alıyor. Dönüş, ablasını karşısında görünce şoke olur. Türkan ise ne söylese Dönüş'ü ikna edemez. Türkan gözyaşları içinde Dönüş'e yalvarır. Ancak Dönüş, ailesini sildiğini Türkan'ın yüzüne bakarak haykırır.

SOMER, TÜRKAN'I SEVİNDİRECEK HABERİ VERİYOR!



Dönüş'ü ikna edemeyen Türkan, eve tek başına geri döner. Kartal, Türkan'ı yalnız bırakmaz ve Defne'yle vakit geçirir. Somer ise Dönüş'ü ikna edip Ayvalık'a geri getirmiştir. Bu müjdeli haberi Türkan'a vermek isteyen Somer, Türkan'ın evine gider. Türkan, Dönüş'ün dönmesine çok sevinir.

TÜRKAN, SOMER'İ UNUTAMIYOR!



Türkan, içindeki Somer aşkını bir türlü bitiremiyor. Ancak diğer yandan Kartal ile başka bir bir hikayeye başlamak isteyen Türkan bunu da yapamıyor. Somer ise Kartal'ın Türkan ile birlikte olma ihtimalini kaldıramıyor.

Rüçhan ise torununun Somer'den başka birine baba demesine izin vermeyeceğini söylüyor. Peki Türkan şimdi ne yapacak?