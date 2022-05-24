Kanal D'nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş, 13. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği dizinin yeni bölümünde Somer ve Türkan aşklarına bir şans daha verecek mi? Türkan, Dönüş ve Derya kardeşlerin hikayelerini ekrana taşıyan Üç Kız Kardeş 13. Bölümü full izlemek için haberimizdeki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Üç Kız Kardeş dizisi 13. bölüm izle!

ÜÇ KIZ KARDEŞ 13. BÖLÜM İZLE

Üç Kız Kardeş, 13. bölümüyle izleyici karşısına geçti. Kanal D'de seyirci karşısına çıkan dizi her hafta salı akşamı saat 20.00'da ekrana geliyor.

Üç Kız Kardeş dizisinin 13. bölümünü izlemek isteyenler için full izleme bağlantısı ve son bölüm özeti...

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ 13. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

İclal Aydın'ın romanından uyarlanan dizinin yönetmenliğini Eda Teksöz üstlenirken, senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan kaleme alıyor. Üç Kız Kardeş, yeni bölümleri ile her Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİNİN 13. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Kanal D'nin, yapımı Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın'ın satış rekorları kıran Üç Kız Kardeş romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölümü ile ekrana geldi.

Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenisini kazanan Üç Kız Kardeş'in yeni bölüm özeti şöyle;

Türkan'ın boşanma davasında aldığı karar annesiyle arasında büyük gerilimlere neden olur. Somer cephesinde de artık Türkan'a karşı büyük kırılma olur.

Mine ise Türkan ve Somer'in henüz boşanamadığını öğrenince Türkan'ın bu süreci uzattığı düşüncesine kapılır ve Türkan'a karşı daha çok bilenir. Ancak onun da hayatında ciddi bir Nihat engeli vardır. Ondan kurtulmak için Rüçhan'ı manipüle etmeye başlar.

Türkan, Somer'le ayrılık aşamasında olduğunu babasına belli etmemek için Nezahat halasında kalmaya başlar. Zira Sadık, ikisinin arasında bir gerilim olduğunu fark etmiştir.

Bunun da nedeninin Rüçhan'ın altın meselesi yüzünden yaptıkları olduğunu düşünmektedir. Bu gerilimin Somer ve Türkan'ı etkilemesine izin vermemek için harekete geçer. Somer için bu, Türkan'ı kazanmak için yeni bir umuttur aslında...

Nesrin bir yandan Türkan'ın durumunu Sadık'a belli etmemeye çalışırken bir yandan da bunu daha fazla saklayamayacakları endişesi yaşar. Okulda Derya'nın disiplin suçu alacak kadar ileri gitmesi ise Nesrin'i çok zor duruma sokar.

Mine, boşanmak istemeyen tarafın Somer olduğunu öğrenince deliye döner. Türkan'ı hedef alır bu defa. Sahte dostluğunu kullanarak Türkan'ı büyük bir tuzağın içine çeker. Somer ise Türkan için güzel bir sürpriz hazırlığı içindedir.

SOMER VE TÜRKAN AŞKLARINA BIR ŞANS DAHA VERECEK MI?

Üç Kız Kardeşlerin son bölümünde Duruşma günü gelip çatmıştır. Somer ve Türkan boşanmak için hakim karşısına çıkarlar. Nesrin onların boşanmaması için elinden geleni yaparken Rüçhan tam tersi bir tavır takınır. Ancak Somer, Türkan ile olmaya kararlıdır. Somer sonunda barışmak için Türkan'ı ikna edebilecek mi?

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU

Türkan, Dönüş ve Derya... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeş... Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak, ne de talihleri onlardan yana olacaktır.

Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan'ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş'ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır. Sadık ve Nesrin'se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir.