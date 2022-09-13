Kanal D'nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıktı. Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği Üç Kız Kardeş dizisinin 17. bölümüne Nesrin'in vedası damga vurdu. Peki Üç Kız Kardeş'te Nesrin ölecek mi? Türkan, Dönüş ve Derya anneleri olmadan nasıl yaşayacak? Üç Kız Kardeş 17. bölümü full izlemek için haberimizdeki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Üç Kız Kardeş dizisi yeni sezon 17. bölüm izle!

ÜÇ KIZ KARDEŞ 17. BÖLÜM İZLE

Üç Kız Kardeş, 17. bölümüyle izleyici karşısına geçti. Yeni sezondan ilk bölüm ile Kanal D'de seyirci karşısına çıkan dizi her hafta salı akşamı ekrana gelecek.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 17. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE!

Başrollerinde; Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever ve Tayfun Eraslan'ın yer aldığı Üç Kız Kardeş, yeni sezonda Kanal D'de!

ÜÇ KIZ KARDEŞ'İN ANNELERİ NESRİN ÖLECEK Mİ?

Kanal D'nin, yapımı Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın'ın satış rekorları kıran romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinin yeni sezonunda Dönüş'ün çığlıkları tüm kasabayı ayağa kaldırırken, Türkan ve Derya'nın da anneleri için çırpınışları yürekleri sızlatıyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 17. BÖLÜM ÖZETİ

"Üç Kız Kardeş" yeni sezona merhaba dedi...

İclal Aydın'ın romanından uyarlanan dizinin yeni sezonunda heyecan dolu olaylar yaşandı. Yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği Üç Kız Kardeş'in senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan kaleme alıyor.

TÜRKAN VE SOMER AŞKLARINA SARILIYOR!

Türkan, Somer'in yüreğine dokunan sözler ediyor. Somer de, bu güzel cümlelere karşılıksız kalmıyor.

DÖNÜŞ VE SERDAR'DAN KALP YARALAYAN KONUŞMA!

Dönüş ve Serdar için ayrılık çanları çalmaya başlamıştır. Serdar, Dönüşün kalbini kırmak istemese de Dönüş oldukça duygusal anlar yaşar.

SOMER, BABA OLUYOR!

Nesrin'in ölümden dönmesi ve amansız bir hastalığa yakalanması herkesi perişan ediyor. Somer ise baba oluyor!

Mine'nin Somer'in bebeğini dünyaya getirmesi, dolu dizgin giden Somer ve Türkan'ın aşk hayatını etkiler. Mine'nin planı bebeğiyle birlikte Somer'in kalbini de hayatını da yeniden kazanmaktır.

SOMER, MINE VE BEBEĞINE SAHIP ÇIKACAK MI?

Mine, Somer'i elde etmek için Nihat'ın varlığını Somer'i kışkırtmaya yönelik kullanır. Nihat, bebek uğruna Mine'ye de zarar vermeye kalkınca Somer, Mine ve bebeğini sahiplenmek durumunda kalır.

TÜRKAN, GERÇEĞI ÖĞRENECEK MI?

Nesrin'in, Mine'den öğrendiği Somer ve Mine'ye dair gerçekler Nesrin'i yıkar. Nesrin, geçmişinde Dönüş'le ilgili yaşadığı travmalara zihnen yolculuk etmeye başlayınca bütün aile Nesrin'in etrafında seferber olur.

NESRIN, ÖLÜYOR MU?

Dönüş'ün çığlıkları tüm kasabayı ayağa kaldırırken, Türkan ve Derya'nın da anneleri için çırpınışları yürekleri sızlatıyor. Nesrin'in ölümle yüzleşmesi herkesi şoke ediyor. Peki Türkan, Dönüş ve Derya biricik anneleri, Nesrin olmadan nasıl yaşayacak?

Derya, Fatih'ten öğrendiği üzere Fatih'in kendi öz babası olduğunu düşünürken bir yandan da yeni bir hayata başlamanın eşiğindedir. Serdar ve Derya, üniversitede istedikleri bölümü kazanmıştır. Bu öğrenim hayaline bir tek Dönüş eşlik edemez.

Özer, bir zamanlar terk ettiği oğluyla yüzleşmek zorunda kalır. Özer'in oğlu Mustafa Korman, Ayvalık'a gelir.

Nesrin'in yaşadığı travma Dönüş'ün annesiyle ilgili gerçekleri öğrenmesine neden olacak mı? Mustafa, babası Özer'den talep ettiklerini alabilecek mi?

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU

Türkan, Dönüş ve Derya... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeş... Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak, ne de talihleri onlardan yana olacaktır.

Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan'ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş'ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır. Sadık ve Nesrin'se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir.

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Reha Özcan - Sadık

Berker Güven - Somer

Almila Ada - Dönüş

İclal Aydın - Nesrin

Özgü Kaya - Nesrin

Melisa Berberoğlu - Derya

Veda Yurtsever - Rüçhan

Tayfun Eraslan - Özer

Benian Dönmez - Nezahat

Nazlı Senem Ünal - Mine

Demircan Kaçel - Mesut

Vural Şahanoğlu - Serdar

Hakan Atalay - Fatih

Mert Özcan - Hakan

Ece Baliç - Dilek