Üç Kız Kardeş dizisi 18. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. İclal Aydın'ın romanından uyarlanan dizinin son bölümünde Türkan ve Somer'in de yaşamında dalgalanmalar olmaktadır. Türkan, Mine'nin bebeğinin babasının Somer olduğunu öğrenecek mi? Üç Kız Kardeş 18. Bölüm full izleme bağlantısı tek parça halinde haberimizde yer alıyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ 18. BÖLÜM İZLE

Üç Kız Kardeşlerin 18. bölümüyle izleyici karşısına geçti. Her hafta Salı akşamı Kanal D'de ekrana gelen dizi; Türkan, Dönüş ve Derya kardeşlerin hikayelerini ekrana taşıyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 18. BÖLÜM FULL İZLE (YOUTUBE)

Başrollerinde; Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever ve Tayfun Eraslan'ın yer aldığı Üç Kız Kardeş, yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!

ÜÇ KIZ KARDEŞ 18. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanal D'nin, yapımı Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın'ın satış rekorları kıran romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölümü ile ekrana geldi.

Üç Kız Kardeş 18. Bölümde Somer, Nihat'ın kötü davranışlarına maruz kalan Mine'yi, bebeğini koruyabilmek adına annesinin evine getirir.

Türkan ve Mine aynı çatı altında yaşamaya başlar. Her şeyden habersiz Türkan, Mine ve bebeğini sevgiyle karşılar.

Kiraz bebeğin varlığı Türkan'ın annelik duygularını harekete geçirir. Mine, Somer'den vazgeçmediği için ev içindeki varlığı Somer'i köşeye sıkıştırır.

NESRIN ZOR ZAMANLARDAN GEÇIYOR!

Nesrin'in hafızası oldukça kötü durumdadır. Sadık karısına hakim olmaya çalışırken zorlanır. Evde hüzünlü bir hava hakimdir. Somer ve Türkan cephesinde de işler karışmıştır. Mine evdeki yerini sağlamlaştırmaya çalışır.

Nesrin, geçmişin yarattığı travmalardan kurtulabilecek mi?

SOMER, MINE'YI EVDEN KOVUYOR!

Nesrin iyileşmeye çalışırken ailesi ona destek olur. Özellikle Dönüş, annesiyle ilgilenir. Diğer taraftan Türkan ve Somer'in de yaşamında dalgalanmalar olmaktadır.

Mine'nin evdeki varlığı ve manipülatif davranışları Somer'i kızdırır. Sonunda Somer, Mine'den evde ayrılmasını ister.

TÜRKAN VE SOMER MUTLU, MESUT HAYATLARINA DEVAM EDIYOR!

Somer, geceyi balkonda uyuyarak geçirmiştir. Türkan, yanına gelir ve onu uyandırır. Somer'in boynu tutulduğu için Türkan ona masaj yapar. Bu sırada gecenin hıncını alan Türkan, Somer'e masajı sert yapar. Somer ise, Türkan'ın bu tatlı oyununa katılarak keyifli bir an yaşarlar.

GENÇLER, DENIZ KENARINDA IRONIK BIR SESSIZ SINEMA OYNAMAKTADIR!

Gençler, piknik için deniz kenarındadır. Sessiz sinema oynayarak eğlenceli anlar yaşarlar. Bu sırada öyle filmler gelir ki, yaşadıkları ilişkileriyle cuk oturur. Bu anı ise, pikniğin bittiğini haber veren Sadık bozar.

Dönüş, Derya için telaşlanır ve Serdar'la İzmir'e giderler. Bu kısa İzmir yolculuğu Dönüş ve Serdar'ı daha da yakınlaştırır.

Nesrin, zihninde geçmişin karanlık sularında gezerken doktor tavsiyesi üzerine bütün aile Nesrin'e iyi hissettirecek şeyler yapmaya çabalar. Geçen tüm kötü olayların üzerine bütün aile pikniğe çıkmaya karar verir.

Derya, Fatih'in babası olduğuna inandığı için hırçın hareketlerine devam eder. İzmir'de başını belaya sokar ve Hakan'dan yardım ister.

Piknikte gençlerin oynadığı bir oyun esnasında Derya, Hakan'ın onu terk edeceğine dair kuşkuya kapılır. Nihat'ta Mine'yi bulmak için elinden geleni yapar ve bu konuda Fatih'ten yardım alır. Nihat, Mine'yi bulacak mı?