Üç Kız Kardeş dizisi 19. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. İclal Aydın'ın romanından uyarlanan dizinin son bölümünde Somer, Türkan'ın gerçekleri öğrenmemesi için çabalarken Nihat intikam almanın peşine düşer. . Kısasa kısas isteyen Nihat, Somer'e silahını doğrultur. Somer'e ne olacak? Üç Kız Kardeş 19. Bölüm full izleme bağlantısı tek parça halinde haberimizde yer alıyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ 19. BÖLÜM İZLE

Üç Kız Kardeş, 19. bölümüyle izleyici karşısına geçti. Her hafta Salı akşamı Kanal D'de ekrana gelen dizi; Türkan, Dönüş ve Derya kardeşlerin hikayelerini ekrana taşıyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 19. BÖLÜM FULL İZLE (YOUTUBE)

Başrollerinde; Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever ve Tayfun Eraslan'ın yer aldığı Üç Kız Kardeş, yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!

ÜÇ KIZ KARDEŞ 19. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanal D'nin, yapımı Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın'ın satış rekorları kıran romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölümü ile ekrana geldi.

Nihat, Mine'nin Somer'in evinde kaldığını öğrenir ve Mine ile Kiraz'ı almak için polisler eşliğinde eve gelir. Somer'in karakola götürülmesi Rüçhan ve Türkan cephesinde kaygı yaratır.

Mine, mağduriyetini ve bebeğinin varlığını Somer'le birlikte vakit geçirmek için kullanmaya başlar. Bu durum Somer için kaygılanan Türkan cephesinde şüpheyle karşılanır.

Nihat, Somer'le karakolda geçirdikleri gece içerisinde kritik bir bilgi edinir. Nihat, Mine'yi ve bebeği geri almak için Türkan üzerinden plan yapar.

Rüçhan, Somer'i korumaya çalışırken Somer'in başına gelenler için Türkan'ı suçlar.

Nesrin'in pek çok şeyi unutmasına sebep olan yaşadığı travma yerini yavaş yavaş hatırlamaya bırakır.

Nesrin'in yeniden hayatı sorgulamaya başlarken, kendisini bu noktaya taşıyan olaylarla tek tek yüzleşir.

Derya, evini hatta ülkesini bırakıp Hakan'la Kanada'ya gitme hayalleri kurarken Sadık, kızının yurt dışında yaşama niyetini öğrenir. Dönüş, Serdar'ın babası Doktor Metin'e annesinin hatırlamaya çalıştığı geçmişe dair konuşup konuşmadığını sorgular.

Hakan, Derya'ya verdiği yurt dışında yaşama sözünü tutabilecek mi?

Nesrin'in hastalığı aile içerisinde sıkıntı yaratmıştır. Derya ve Dönüş arasında da sorunlar vardır. Türkan cephesinde ise büyük gelişmeler yaşanır. Mine ve Somer'in sakladığı sır ortaya çıkacak mı?

Nesrin, hayata geri dönerken hangi durumlarla yüzleşecek?

Türkan, Mine'nin konağa gelip yerleşmesiyle zor günler yaşıyor. Bu duruma daha fazla katlanamayan Türkan, Kiraz'ın babasının kim olduğunu öğrenmek istiyor.

SOMER, NIHAT'IN HEDEFINDE!

Nesrin günbegün kötüye giderken tüm ev ahalisi onun için tedirgin olur.

Türkan ise daha büyük bir kaosun ortasındadır. Mine'nin tuhaf davranışlarının ardındaki sır perdesini çözmeye çalışır ve Kiraz'ın babasını öğrenmeye çalışır.

Somer ve Nihat ise artık karşı karşıyadır. Kısasa kısas isteyen Nihat, Somer'e silahını doğrultur. Somer'e ne olacak?

Nihat, Mine'ye kavuşmak için yaptığı planlarını gerçekleştirebilecek mi?

SOMER, TÜRKAN'IN GERÇEKLERI ÖĞRENMEMESI IÇIN ÇABALIYOR!

Somer, Mine'nin eve gelişiyle Türkan'ı iyice ilgisiz bıraktığını düşünür. Türkan'ın Somer'e kırgın olması ikili arasında soğuk rüzgarlar estirir. Ancak Somer, Türkan'ın gönlünü almak için büyük çaba sarf eder.