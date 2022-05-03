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Dizi

Üç Kız Kardeş dizisi bu akşam yok mu? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?

Üç Kız Kardeş dizisi bu akşam Kanal D yayın akışında yer almadı. Her hafta Salı akşamı Kanal D'de seyirci karşısına çıkan dizi, Türkan, Dönüş ve Derya kardeşlerin hikayelerini ekrana taşıyor. Yeni bölümü bekleyen izleyiciler, Üç Kız Kardeş bu akşam yok mu, neden yok? Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölümü ne zaman? sorusu araştırılıyor. İşte yeni bölüm tarihi...

3 Mayıs 2022 Salı 16:09 - Güncelleme:
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Üç Kız Kardeş'in bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Başrollerinde; Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever ve Tayfun Eraslan'ın yer aldığı dizi her Salı Kanal D'de ekrana geliyor. Severek takip edilen dizinin büyük bir izleyici kadrosu bulunuyor. Peki, Üç Kız Kardeş bu akşam yok mu, neden yok? Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölümü ne zaman? İşte detaylar...

ÜÇ KIZ KARDEŞ BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

Üç Kız Kardeş bu akşam ekrana gelmiyor. Dizi Ramazan Bayramı sebebiyle yayınlanmayacak.

Kanal D yayın akışında bu akşam Üç Kız Kardeş dizisinin yerine Şarkılar Bizi Söyler programının tekrarı yayınlanacak.

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENI BÖLÜM NE ZAMAN?

Kanal D'nin, yapımı Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın'ın satış rekorları kıran Üç Kız Kardeş romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölümüyle 10 Mayıs Salı akşamı 20.00'de Kanal D'de.

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