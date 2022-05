Kanal D'nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş, başladığı günden bu yana izlenme rekorları kırıyor. Üç Kız Kardeş dizinin hangi dönemi anlattığı sorgulanıyor. İclal Aydın'ın aynı isimli romanından uyarlanan dizinin başrollerinde Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu gibi isimler yer alıyor. Peki Üç Kız Kardeş dizisi hangi yıllarda geçiyor? İşte İclal Aydın'ın kitabından uyarlanan dizinin konusu...

Üç Kız Kardeş dizisi İclal Aydın'ın satış rekorları kıran Üç Kız Kardeş romanından uyarlandı. Ayvalık'ın denize uzanan taş sokaklarından, nice yaşamlar görüp geçirmiş zeytin ağaçlarından, hayatın kaynağından akan suyundan, eski evlerinden doğmuş bir aile hikâyesi Üç Kız Kardeş. Bir mutsuzluk hikâyesi değil; neşeli günleri yâd ede ede iyiliğe dönüşün hikâyesi. İyileşmenin yolculuğu...

ÜÇ KIZ KARDEŞ HANGI DONEMI ANLATIYOR?

İclal Aydın'ın kaleme aldığı toplam 372 sayfadan oluşan kitap, yaşama dair her şeyi aile bağlarından yola çıkarak duygusal bir derinlikle aktarıyor. Üç Kız Kardeş romanı 2018 yılında yazılmıştır.

2018 yılında yayımlanan ve büyük ses getiren bu eser, okuyucularını iyileşmeye doğru yol alan bir dünya ile buluşturuyor. İsimleri Türkân, Dönüş ve Derya olan üç kız kardeşin başından geçenleri anlatan kitap, Ayvalık'ta yaşayan bir ailenin yaşantısını ele alıyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ DIZISI HANGI YILLARDA GEÇIYOR?

Kurgu niteliğinde olan kitapta, herhangi bir dönem anlatılmıyor. Üç Kız Kardeş dizisinde ailenin ve yaşasıkları olayların geçmişi ele alındığı için belirli bir zaman kavramı bulunmuyor.

Üç kız kardeşin Ayvalık'ın çam kokulu sokaklarında geçen yaşantılarını, babaları Sadık Bey ve anneleri Nesrin Hanım ile olan ilişkilerini samimi ve sıcak bir şekilde aktarılıyor. Yetişkinliğe geçmeleri ile birlikte karşılaşılan hayatın acımasız yüzü de oldukça güçlü bir kurgunun parçalarını oluşturuyor. Kitap, okuduğu her şeyde duyguyu, derinliği ve samimiyeti arayanların beklentilerini karşılıyor.

Koşulsuz sevgi, aile bağları ve farklı yaşam biçimlerini akıcı ve etkili bir şekilde ele alıyor.

Merak uyandırıcı olay örgüsü ile dikkat çekerken akıcı ve anlaşılır üslubu ile de bir solukta okunuyor. Başarılı karakter analizleri ile kız kardeşlerinin her birnin iç dünyasını aralayan bu kitap, yaşama dair her türlü sorunun aslında bir çözümü olduğunu, zamanın izleri silme konusundaki gücünü okuyucuya aktarıyor. İyilik ve iyi kavramları oldukça derin bir şekilde inceleniyor. Hayata umutla bakmayı seven ve sevginin sıcaklığını hisseden herkes için okunması gereken kitaplar arasında yer alıyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ KONUSU

Yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan, Dönüş ve Derya'nın hikayesi anlatılıyor.

Türkan, Dönüş ve Derya... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeş... Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak, ne de talihleri onlardan yana olacaktır.

Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan'ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş'ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır. Sadık ve Nesrin'se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir.

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ OYUNCULARI

Dizinin oyuncu kadrosunda; Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Emre Kıvılcım, Mert Özcan, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.