Üç Kız Kardeş 21. bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi.Salı akşamlarının izlenme rekorları kıran dizisinin yeni bölümünde Türkan, Mine ile Somer arasındaki gerçeği öğreniyor! Türkan bu gerçeği öğrendikten sonra ne yapacak? Üç Kız Kardeş dizisinin 21. bölümünde neler yaşanacak? 3 Kız Kardeş 21. bölümü full izleme sayfasına haberimizdeki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Üç Kız Kardeşler 21. bölüm izle!

ÜÇ KIZ KARDEŞ 21. BÖLÜM İZLE

Üç Kız Kardeşlerin 21. bölümünü izlemek isteyenler için 3 Kız Kardeş 21. Bölüm full izleme bağlantısı ve son bölüm özeti...

ÜÇ KIZ KARDEŞLER 21. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

İclal Aydın'ın romanından uyarlanan dizinin yönetmenliğini Eda Teksöz üstlenirken, senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan kaleme alıyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 22. BÖLÜM FRAGMANI

3 Kız Kardeş, yeni bölümleri ile her Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...



ÜÇ KIZ KARDEŞ 21. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanal D'nin, yapımı Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın'ın satış rekorları kıran Üç Kız Kardeş romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölümü ile ekrana geldi.

NESRİN, SOMER'İ MİNE KONUSUNDA AZARLIYOR!

Nesrin, hafızasına kavuştuktan sonra hakimiyeti eline alır. İlk olarak Somer'i, Mine konusunda azarlar. Kızı Türkan'ı düşürdüğü durum yüzünden ona karşı öfkelidir. Somer ise, çaresiz olduğunu anlatmaya çalışır; fakat Nesrin, onu dinlemez.

AYRILIK ZAMANI GELDI ÇATTI!

Dönüş ve Serdar sahilde ayrılık konuşması yapmaktadır. Üniversiteye başlayacak olan Serdar, Dönüş'ten ayrılmakta zorlanır; fakat Dönüş, yüreğine su serpen cümlelerle onu biraz olsun rahatlatır.

Derya, Hakan'ın gidişinin ardından yaşadığı üzüntüyü kız kardeşleri ve Serdar'ın varlığıyla atlatır. Serdar'ın üniversiteye gitme vakti yaklaştıkça Dönüş ve Serdar arasındaki ayrılık telaşıyla birlikte aşk duygusu da artar. Sadık, kardeşi Fatih'in Derya'yla konuşup Derya'ya babası olduğunu söylediğini öğrenir.

TÜRKAN HAMILE OLDUĞUNU AÇIKLIYOR!

Nesrin, Mine'nin bebeğiyle birlikte Türkan'la aynı evde yaşadığını öğrenir ve Türkan'ı evine göndermek istemez. Türkan'ı annesinin evine götürmek için gelen Somer ve Nesrin restleşir. Bu kavgaya tanık olan Türkan annesine hamile olduğunu söyler. Somer ve Türkan, yeni doğacak bebeklerinin mutluluğunu yaşayabilecek mi?

Mine'nin giderek artan lohusa depresyonu Kiraz bebeğe zarar verecek boyuta gelir. Rüçhan, Mine'nin tüm hareketlerini kontrol altında tutmaya çalışırken hamileliğinin ilk günlerinde olan Türkan, Mine'ye anlayışla yaklaşır.

Özer, Nesrin Hanımın Somer ve Mine ilişkisine tepkisini haklı bulur ve Nesrin'le konuşmaya giderek daha yapıcı olmaları gerektiğini anlatır. Aileler bir arada yemek yemeğe ve torunlarının doğumunu kutlamaya karar verir. Rüçhan, istediği gibi Türkan'ı kendi evinde tutabilecek mi?

Somer, eşi Türkan'a hamilelik hediyesi olarak muazzam bir hediye alır. Türkan'ın hamileliğini aile içinde saklamaya karar verirler. Türkan'ın niyeti Rüçhan'ın yanına yerleşmeden kendi evlerine taşınmaktır. Rüçhan'ın planı ise Mine'yi evden gönderip Türkan ve Somer'le birlikte yaşamaktır.

TÜRKAN GERÇEĞİ ÖĞRENİYOR!

Mine ile Türkan arasında gergin anlar yaşanır. Rüçhan Somer'i, Mine'nin Türkan'ın hamileliğinden haberi olmaması için tembihler. Ancak Mine Türkan'ın hamile olduğunu öğrenir. Öte yandan Türkan, Mine'nin çocuğunun babasının Somer olduğunu öğrenir!

MINE, SOMER VE TÜRKAN'IN EVINDEN AYRILACAK MI?

Rüçhan, Özer'in hareketlerinden şüphelenmeye başlıyor. Öte yandan Nesrin, Türkan'a Somer'den boşanması için baskı yapıyor. Somer, Türkan'ın kapısına gelerek pişmanlığını dile getiriyor. Türkan'ın Somer ile barışmasını istemeyen Nesrin ise şok gerçek ile yüzleşiyor.