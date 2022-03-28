Üç Kuruş 20. Bölümüyle izleyenleriyle buluştu. Başrollerinde; Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Nursel Köse ve Civan Canova'nın yer aldığı Üç Kuruş 20. bölümde Baybars, uğradığı hezimetlerin altından kalkabilmek için en ciddi hamlesini yapar ve oyuna oğlunu dahil eder. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Üç Kuruş 20 Bölüm full izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar... Üç Kuruş son bölüm izle Tek Parça!

Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Zafer Algöz ve Civan Canova gibi usta isimler yer alıyor.

Üç Kuruş, her Pazartesi saat 20.00'de Show TV'de!

Show Tv'de yayınlanmaya başlayan Üç Kuruş dizisinin 20. bölümü ekrana geldi. Yayınlandığı günden bu yana izleyici tarafından beğenilen Üç Kuruş'un yeni bölümünde Kartal oğluna ve Bahar'a kavuşmanın heyecanını tam yaşayamadan, beklenmedik bir saldırı mutluluğuna gölge düşürür.

ÜÇ KURUŞ 20. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Üç Kuruş 20. Bölümde Kartal'ın oğluna kavuşup sarıldığı anda Baybars'ın Şahin'e "Abini kaybetmeye hazırlıklı ol!" demesi dikkat çekti.

AZADE'YE KIM SALDIRDI?

Azade uğradığı silahlı saldırıda yaralanıyor.

Ay Yapım'ın Pazartesi akşamı Show TV'de başlayan yeni dizisi Üç Kuruş dizisinin ekrana gelen son bölümünde Ateş'i ve Bahar'ı kaybetme korkusuyla deliren Kartal, intikam almak için harekete geçer.

Çetin saldırıyı yapanın kim olduğunu öğrendiğinde Kartal'dan bir ricada bulunur.

EFE, KARTAL İÇİN NE YAPACAK?

Kartal'ın yaşadığı saldırı Efe'yi de derinden etkiler.

Sevdiği kadını kaybetme korkusuyla Leyla'ya gelen Efe, bu defa çok daha cesur davranır.

Şahin, Azade'nin arkasından çevirdiği plan sonucunda onunla yüzleşir ama Azade'nin bile tahmin etmeyeceği bir planı devreye sokar.

Kartal, Efe ve Çetin, Baybars'a büyük bir darbe indirmek için hazırlanırken hiç beklemedikleri biri onlara yardım eder.

BAYBARS'IN SÜRPRİZ HAMLESİ NE?

Baybars ise uğradığı hezimetlerin altından kalkabilmek için en ciddi hamlesini yapar ve oyunu tamamen değiştirecek bir adım atar.

Efe ve Leyla neden nezarete giriyor?

ÜNLÜ OYUNCU, ÜÇ KURUŞ'A DAHİL OLDU!

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Ay Yapım imzalı dizi 'Üç Kuruş'un kadrosuna ünlü bir isim dahil oldu. Başarılı oyuncu Necip Memili hikayeye 20. bölümden itibaren sürpriz bir karakterle katılacak.

Ay Yapım'ın Pazartesi akşamları Show TV'de seyirciyle buluşan dizisi 'Üç Kuruş'un ekibine Necip Memili dahil oldu. Başarılı oyuncu, Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Efe'nin (Ekin Koç) beraber verdiği mücadeleye Baybars'ın gizemli büyük oğlu olarak hızlı bir giriş yapacak. Necip Memili'nin canlandıracağı Kılıç Hicaz karakterinin hikayede dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden merakla bekleniyor.

Senaryosunda Damla Serim, Eset Akçilad ve Berrin Tekdemir'in imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Kadir Çermik, Bora Akkaş, Sezin Akbaşoğulları, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Aytaç Uşun, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.