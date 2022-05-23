Üç Kuruş 27. Bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde; Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Nursel Köse ve Civan Canova'nın yer aldığı Üç Kuruş 27. bölümde İntikam ateşiyle gözü dönen Kılıç'ın korku saçtığı anlarda toprağın altında görülen elin kime ait olduğu merak uyandırıyor. İşte Üç Kuruş 27 Bölüm full izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar... Üç Kuruş son bölüm izle Tek Parça!

ÜÇ KURUŞ 27 BÖLÜM FULL İZLE!

Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları ve Aslıhan Malbora gibi usta isimler yer alıyor.

ÜÇ KURUŞ 27. SON BÖLÜM İZLE PUHUTV!

Üç Kuruş, her Pazartesi saat 20.00'de Show TV'de!

Show Tv'de yayınlanmaya başlayan Üç Kuruş dizisinin 27. bölümü ekrana geldi. Yayınlandığı günden bu yana izleyici tarafından beğenilen Üç Kuruş'un son bölümüne Efe ve Kartal arasında gerilimin yükselmesi damga vurdu. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? İşte yeni bölüm özeti...

ÜÇ KURUŞ 27. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ay Yapım'ın Pazartesi akşamı Show TV'de başlayan yeni dizisi Üç Kuruş dizisinin ekrana gelen son bölümünde İntikam ateşiyle gözü dönen Kılıç'ın yaptıkları izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

Babasının ölümüyle yüzleşmekte zorlanan Kılıç, Baybars'ın nasıl öldürüldüğünü bilen herkesi ortadan kaldırmaya başlar.

Kılıç, Kartal'la beraber Baybars'ın öldürülmesinde payı olan kardeşi Çetin'i de ölüm listesine alır.

Kılıç, intikam için en şiddetli biçimde saldırdığında aile üyelerinden birine daha zarar verir.

Şiddetin sadece daha fazla şiddet doğurduğunu gören Leyla, Kartal'a karşı Efe'nin yanında yer alır.

Ailesini korumakta kararlı olan Efe gözünü karartır ve Şahin ile Çetin'i de dahil ederek son perdeyi açacak planını hayata geçirir.