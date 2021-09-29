29 Eylül 2021 Çarşamba 14:41 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 14:41

Üç Kuruş dizisinin çekimleri başladı. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un yer aldığı dizinin senaryosunu senaryosunda Damla Serim ve Murat Uyurkulak kaleme alırken, yönetmenliğini ise Sinan Öztürk üstleniyor. Peki Üç kuruş dizisi ne zaman başlıyor? Üç Kuruş oyuncuları kimler? İşte Üç Kuruş dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu

ÜÇ KURUŞ'TAN İLK FRAGMAN YAYINLANDI

Son dönemin başarılı oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu ile Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde 'Sencer' karakterini canlandıran Ekin Koç'un buluştuğu Üç Kuruş dizisinin çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı. 'İçerde' ve 'Çukur' dizilerinden sonra ekranların beğenilen yapımları arasında yer alacak olan Üç Kuruş dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu...

ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI

Ay Yapım imzalı dizi Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

ANA KARAKTERLER

Efe (Ekin Koç)

Kartal (Uraz Kaygılaroğlu)

İrfan (Diren Polatoğulları)

Bahar (Nesrin Cavadzade)

Leyla (Aslıhan Malbora)

Neriman (Nursel Köse)

Bülent Komiser (Burak Altay)

YARDIMCI KARAKTERLER

Oktay (Civan Canova)

Halit (Ercan Kesal)

Ruşen (Mustafa Kırantepe)

Şesu (Uğur Yıldıran)

Batu (Aytaç Uşun)

Mesut (Cenk Kangöz)

Şahin (Umutcan Ütebay)

Halide (Damla Makar)

Nesrin (Melisa Yıldırımer)

Semiha (Süreyya Kilimci)

Konyalı (Alişan Uğur)

Sahir (Mutttalip Müjdeci)

Peri (Asena Girişken)

Hazal (Tuğçe Yolcu)

Mirsad (Erkan Üçüncü)

Neşe (Aylin Engör)

Kamil (Volkan Kıran)

Ahmet (Özkan Özipek)

Seco (Ömer Çobanoğlu)

Hüseyin (Ömer Civan Şit)

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Show Tv'nin tanıtımıyla dikkat çeken dizisi Üç Kuruş'un yayın tarihi henüz netleşmedi. Yeni sezon dizileri arasına iddialı bir giriş yapacak olan 'Üç Kuruş' dizisi Pazartesi günleri Show TV'de ekrana gelecek.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.