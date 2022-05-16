Üç Kuruş 26. Bölüm izleyenlerinin karşısına çıkıyor. Ekranların sevilen dizisi Üç Kuruş'un 26. bölümde Baybars'ın Bahar'ı vurmasının ardından yaşanacaklar için nefesler tutuldu. Baybars ve Kılıç'ın yoluna çıkan Efe ile Çetin heyecan dolu bir çatışmaya giriyor. Kartal, Baybars'tan intikamını alacak mı? Üç Kuruş 26. Bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor. Üç Kuruş son bölüm izle tek parça!

ÜÇ KURUŞ 26 BÖLÜM FULL İZLE!

Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora ve Nursel Köse gibi usta isimler yer alıyor.

ÜÇ KURUŞ 26. SON BÖLÜM İZLE PUHUTV!

Üç Kuruş, her Pazartesi saat 20.00'de Show TV'de!

Show Tv'de yayınlanmaya başlayan Üç Kuruş dizisinin 26. bölümü ekrana geldi. Yayınlandığı günden bu yana izleyici tarafından beğenilen Üç Kuruş'un son bölümünde Başına silah dayanan Baybars, "Beni alamayacaksınız!" diyerek direnirken "Kartal, Baybars'tan intikamını alacak mı?" sorusunun yanıtı merak yaratıyor. Peki yeni bölümde neler yaşandı? İşte yeni bölüm özeti...

ÜÇ KURUŞ 26. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kartal, hayatta en sevdiği kadını, Bahar'ı kaybettiğini kabullenmez. Çektiği acıyı bastırmaya çalışırken, bu acıyı en iyi anlayan eski dostu Ferhan karşısına çıkar.

Ferhan, Kartal'a intikam için harekete geçecek gücü verir. Efe ve Çetin son anda Kılıç ve Baybars'ı ellerinden kaçırmış olmalarına rağmen Kartal'ı kendine getirmeleri gerektiğinin farkındadır. Fakat intikam peşinde tek başına ölümüne yürüyen Kartal'ın hep bir adım gerisindelerdir.

Kılıç ve Baybars arasında Bahar'ın ölümü nedeniyle yaşanan gerginlikten sonra Baybars kaçma planına yalnız devam etmek zorunda kalır.

Kartal, Baybars'ı köşeye sıkıştırdığını düşündüğü anda yeniden bir seçim yapmak zorunda kalır.

Üç Kuruş 26. Bölümde Kartal'ın hastane odasında yanında Ferhan'ı ve Ferhan'ın çocukluğunu gördüğü sahnede yaşanan konuşma dikkat çekiyor.

Ferhan, Baybars'ın sıradaki hedefinin Ateş olabileceğini söylerken, "Ya onu da koruyamazsan?" sözleri üzerine Kartal büyük bir korku yaşıyor.

Üç Kuruş 26. Bölümde Kartal intikam için harekete geçiyor. Baybars'ın Bahar'ı vurmasının ardından yaşanacaklar için nefesler tutuluyor. Baybars ve Kılıç'ın yoluna çıkan Efe ile Çetin heyecan dolu bir çatışmaya girerken Kılıç'ın tavana çizilmiş bir kartal sembolünün altında oturması dikkat çekiyor.

Üç Kuruş 26. Bölümde Bahar'ın vurulmasının ardından kendine gelemeyen Kartal intikam için hızla harekete geçerken Kılıç ile Baybars arasında da gerilim yükseliyor.

Nefes kesen anlarda Baybars'ın Kartal'ı vurması izleyenleri şoke ediyor.

Efe ve Çetin, yerde baygın halde buldukları Kartal'ın başında büyük bir yıkım yaşarken "Kartal'a ne oldu?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.