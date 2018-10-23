Ufak Tefek Cinayetler 39.yeni bölüm fragmanı Ufak Tefek Cinayetler son 38.bölüm izle Star TV’de! Sevilen dizi Ufak Tefek Cinayetler son bölüm izleme linki ve Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı haberimizde yer alıyor. Fenomen dizi Ufak Tefek Cinayetler her Salı saat 20:00’da izleyicisiyle buluşuyor. Ufak Tefek Cinayetler son bölümde Kerim ve Emre, Sarmaşık'ın altını üstüne getirmeye ant içtiler. Şimdi yerin altında gömülü sırları olan Sarmaşık sakinleri düşünsün! Emre gümbür gümbür gidiyor, sırları bir bir ortaya döküyor. Ve bir sonraki aşamaya geçiyorlar: Edip'i kimin öldürdüğünü bulacaklar. Çember daralıyor. Oya bir yandan, Kemal bir yandan, bir de bu adamlar... Sonuca adım adım yaklaşıyoruz. Şer ittifakının dağılması ise an meselesi. Nihayet bir kaçak çıkıyor... Çözülme başladı! Ufak Tefek Cinayetler hayranları yeni bölüme dair ipuçları veren Ufak Tefek Cinayetler 38. bölüm fragmanına kavuştu. Ufak Tefek Cinayetler 38. yeni bölümde Oya, Serhan'a hesap sormaya gidiyor. Gece yarısı kapısını yumrukluyor. Serhan kapıyı açmıyor, Oya apartmandakilerin uyarısı sonucu güvenlik ile durdurulmaya çalışılıyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 38.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Katil ortaya çıkıyor!

İyiler ve kötüler arasındaki savaş iyice kızıştı. Herkes tarafını seçsin! Betül kılıcını çekti, babalık tespiti davasıyla Oya'yı tek hamlede yere sermeye kararlı. Bu yetmezmiş gibi bir de Merve pimi çekiyor ve Oya'yla Kerim'in birlikte olduğu dedikodusu Sarmaşık'ta bomba gibi patlıyor. Tüm bunlar Oya-Serhan cephesinde işleri iyice karıştırıyor. Emre'yle Pelin'in gizli geçmişlerini öğrenen Burcu bakalım nasıl bir hamle yapacak? Başkomiser Kemal, Sarmaşık soruşturmasını derinleştiriyor ve Edip'in katilini bulmaya bir adım daha yaklaşıyor. Köşeye sıkışan katil, vicdan azabıyla kıvranıyor!

UFAK TEFEK CİNAYETLER 37. SON BÖLÜM ÖZETİ

Oya, şamdanı buldu ve polise teslim etti Şamdan Adli Tıp'a gönderilerek üzerinden bazı testler yapılacaktır.

Kerim'in, Serhan'ın arabasını parçaladığı haberi tüm Sarmaşık'a yayılmıştır. Herkes arabayı görmeye gelir. Oya da olanları öğrenir. Ayşe, Kerim'in manyak olduğunu söyler. Pelin haberi duymuştur ve koşarak Merve'ye gider. Arzu'yu da almak ister ama Arzu bu fikre yanaşmaz. Ama Nilay tedirgin olduğu için Pelin'in peşine takılır. Ama olay yerine gidip parçalanmış arabayı görünce içi rahatlar ve geri döner. Pelin, arabanın sahibinin Serhan olduğunu da söyleyince Sarmaşık kadınları Merve'ye koşar. Kerim darmadağındır, Merve Mila'yı alıp kaçar.

KERİM İLE EMRE ATAĞA GEÇİYOR

Emre, Pelin'in peşindedir. Birlikte kahve içmek ister ama Pelin onu tersler. Hem de herkesin içinde sesini yükselterek Emre'yi rezil eder. Emre, Kerim'le konuşur ve sakladıkları sırları açığa çıkarmaya karar verirler. Taş taş üstünde bırakmamak konusunda anlaşırlar. Emre ilk olarak Arzu'ya gider. Denkleşmiş gibi yaparak Pelin'in geldiğini ama onu bulamadığını söyler. Pelin'in akşam yemeğe beklediğini söyler. Ardından Taylan'a gider. Arzu'ların yemeğe geldiğini söyler. Arzu, Pelin'i yemeği söyler ve Emre'nin planı işe yarar. Emre eve gidip Burcu'ya yemeğe davet edildiklerini söyler.

BETÜL AKSAK TORUNU AKSAK YAPMAYI KAFASINA KOYDU

Betül Aksak yine Deniz'i görmeye gider. Oya bu durumdan hoşlanmaz ama başka seçeneği yoktur. Oya'yı bahane ile mutfağa yollayıp Deniz'in emziğini alır. Betül DNA testi yaptıracaktır. Derdi işini sağlama almaktır.

Yemek zamanı gelir. Masada Pelin, Taylan, Mehmet ve Arzu da varmış. Emre ile Burcu da gelir. Pelin kapıda onları görünce adeta buz keser. Arzu ile Mehmet'in durumu da farklı değildir. Yemekte tahmin edildiği gibi ortalık gerilir. Emre gözü alır ve ‘hepimizin cepleri günahları ile dolu değil mi' der. Emre, Pelin ile Arzu'yu birbirine düşürmeyi başarır. Mehmet ile Burcu'nun ilişkisini bildiğini söyler.

Yemek sonrası sabah karşılaşıp kavga eden Pelin ile Arzu'yu yakalayan Emre bir bomba daha patlatır. Burcu'yu ona Merve'nin ayarladığını söyler.

OYA İLE KERİM DERTLEŞİYOR

Oya ile Kerim yemek yer. Oya Serhan'a duyduğu aşkı üstü kapalı da olsa Kerim'e açar. Kerim de o sırada eski günlere gider. Çünkü aynı Oya'nın söylediği gibi o da Merve'nin gözlerine bakınca ne düşündüğünü anlıyordur.

Oya, Edip'in kazara ölmediğini Kerim'e söyler. Kerim şüphelendiği biri olup olmadığını söyler. Oya'nın aklında Arzu vardır ama ‘bilmiyorum' der.

UFAK TEFEK CİNAYETLER KONUSU

Dört kadın ve dört adam arasında karanlık sırlar, tutkulu bir aşk, yalanlar ve bitmek bilmez bir rekabetin anlatıyor… Merakla Beklenen diziden ilk kare geldi. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile şimdiden merak uyandıran Ufak Tefek Cinayetler'in kadın başrol oyuncularından Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Tülin Özen ve Bade İşçil'in yer aldığı tanıtım karesi büyük beğeni topladı. Makyaj masası önünde birbirinden çarpıcı pozlar veren Ufak Tefek Cinayetler'in güzel dörtlüsü yakaladıkları uyumla da göz doldurdular. Tanıtım çekimleri için bir araya gelen kadınların keyifli anları objektiflere de yansıdı.

UFAK TEFEK CİNAYETLER OYUNCULARI

GÖKÇE BAHADIR

Gökçe Bahadır 9 Kasım 1981’de İstanbul dadoğmuştur. Akademi İstanbul Radyo Televizyon bölümünden mezun oldu. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi aldı. Bir yandan da Fenerbahçe FM’de radyo programı sundu. Okuldan mezun olduktan sonra Best TV’de VJ’lik, ardından Show TV’de Sinyal programının sunuculuğunu yaptı. Tatlı Hayat, Beşik Kertmesi, Mühürlü Güller gibi dönemin başarılı dizilerinde bölüm oyunculuğu yaptı. Hayat Bilgisi dizisinde Törpü karakterini canlandırdı ve geniş kitlelerce tanındı. Gökçe Bahadır, daha sonra Digiturk’te yayınlanan JoJo adlı çocuk programını sundu. Yaprak Dökümü dizisinde Leyla karakterini canlandırmıştır. Kanal D de yayınlanan Kayıp Şehir dizisindeki performansı ile daha çok ünlenmiş ve ödüller almıştır. Star tv’de yayınlanan Aramızda Kalsın isimli dizide Yadigâr karakterini canlandırmıştır. Oyuncu Hatırla Gönül dizisinde Gönül karakterini canlandırmıştır. 2017 yılında Kanal D’de yayınlanmaya başlamış olan Adı Efsane dizisi, başrol oynadığı diğer bir yapımdır. 20. bölümde diğer başrolleri Erdal Beşikçioğlu ve Rojda Demirer’in yaptığı gibi, diziden ayrılmıştır.

MERT FIRAT

Ankara'da, 10 Ocak 1981 yılında dünyaya gelen Mert Fırat, Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ni bitirdi. Çok yönlü olmasıyla dikkatleri üstüne çeken ve birçok sinema, tiyatro ve dizide rol almasının yanında senarist olması yönlüyle de oldukça başarılı bir oyuncudur. Mert Fırat, eğitimi boyunca Ankara Devlet Tiyatrosu'nda Suç ve Ceza (2001-2004), Şeyh Bedrettin (2002-2003), Palyaço Prens (2003-2004), Atları Da Vururlar (2004-2005) gibi toplam 22 oyunda sahne almıştır.

ASLIHAN GÜRBÜZ

Aslıhan Gürbüz kimdir, Aslıhan Gürbüz, 16 Şubat 1983 tarihinde Çanakkale’de doğmuştur. BabasıEskişehir Seyitgazi’lidir. 5 yaşında babasının işi nedeniyle, İstanbul’dan, Bursa İnegöl’e taşınmışlar. İnegöl’de ikamet eden babası Turgut Gürbüz vefat etti. Bursa’nın İnegöl İlçesinde Müşerref Muzaffer Samda İlköğretim Okulunda okudu. Meslek lisesinde Bilgisayarlı Muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Son sınıfta okurken bir trafik kazası geçirdi, beş ay yatalak yaşadı.

Senaryosu Meral Okay tarafından yazılan Kanal D ekranlarında 2009 yılında yayınlanan, yapımcılığını Timur Savcı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Ulaş İnaç’ın yaptığı ve “Bir Bulut Olsam” dizisinde, baş rollerinde Engin Akyürek, Melisa Sözen, Engin Altan Düzyatan, ve Meral Okay ile birlikte Aslıhan Gürbüz de rol aldı. 2010 yılından 2012 yılına kadar atv’de yayınlanan Türk sit-com “Yahşi Cazibe” dizisinde Azerbaycanlı karakter Cazibe’yi canlandırdı. Senarist ekibinin başında Gani Müjde, oyuncular iseHakan Yılmaz, Aslıhan Gürbüz, Bekir Aksoy, Sezai Aydın, Gökçe Özyol gibi oyuncular idi. 14 Ocak 2014 tarihinde Kanal D Ekranlarında gösterime giren “Zeytin Tepesi” dizisinde başrol oyuncusu olarak Aslıhan Gürbüz oynuyor. Diğer rollerde Tayanç Ayaydın, Atilla Saral, Zerrin Sümer,Haldun Boysan, Salih Bademci, Ayça Varlıer, Hakan Karahan gibi sanatçılar var. Zeytin Tepesi’nin yapımcılığını MF Yapım Faruk Bayhan ve Faruk Aksoy üstlendi. Aslıhan Gürbüz, Temmuz 2011 yılında oyuncu Kerem Kupacı ile evlendi. Gani Müjde ve eşi Belma Canciğer’le tekne tatili yaparken tekne kaptanı Gani Müjde nikahlarını kıymıştır. Ocak 2014 de de boşandılar.

TÜLİN ÖZER

Artvin kökenli bir ailenin çocuğu olarak 24 Aralık 1979 İskenderun'da doğdu. İzmir Bornova Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra, önce İstanbul Teknik Üniversitesi elektrik mühendisliğinde bir süre öğrenim görmüş, sonrasında Yeditepe Oyuncuları’nda burslu olarak öğrenimine devam etmiştir. Semih Kaplanoğlu’nun “Meleğin Düşüşü” filmi ile “En iyi kadın oyuncu” Altın Portakal Ödülünü kazanmıştır. Beyaz Gelincik adlı dizide canlandırdığı Meryemce karakteri ile tanınırlığı artmıştır. 12 Kasım 2015 tarihinde başlayan Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde Ahmet ‘in annesi Handan Sultan’ı canlandırmıştır. Ocak 2016’da bir bisküvi markasının reklamında oynamıştır ve 20 Ocak 2017’de Kötü Çocuk filminde oynamıştır.

YILDIRAY ŞAHİNLER

7 Şubat 1968 İstanbul’da doğdu. Türk tiyatro ve sinema oyuncusu, yazar, yönetmen. 1986 yılında henüz 18 yaşındayken İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi ve uzun yıllar görev yaptı. Pek çok tiyatro oyunda rol aldı. Tiyatro dışında kamera karşısına da geçerek sinema ve dizi filmlerde oynadı. 2007 yılı başında İstanbul Halk Tiyatrosu adlı tiyatro grubunun kurucuları arasında yer almıştır. 2014 sonbaharında Kanal D’de başlayan Hayat Yolunda dizisinde Tayfun Kuzu karakterini canlandırmıştır. Son olarak İçerde adlı dizide Hasan Alyanak karakterini canlandırdı.

BADE İŞÇİL

Bade Sualp İşçil, 8 Ağustos 1983 yılında İstanbul’da doğdu. Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tasarım Bölümünden mezun oldu. İlk kez, 2007’de Cine5 kanalında yayınlanan Metropol Cafe isimli komedi dizisinde rol aldı. 2009-2011 yılları arasında Ay Yapım’ın Ezel dizisinde “Şebnem Sertuna” karakterini canlandırdı. Ezel adlı dizi bittikten sonra Kuzey Güney dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. Soyadı herkes tarafından bilindiği gibi İşçil değil, İşcil’dir. Bade İşcil, Mart ayında tanıştığı iş adamı Malkoç Sualp ile 31 Mayıs 2013’te evlendi ve bu evlilikten Azur isminde bir erkek çocuk dünyaya getirdi. 2015 yılında, Muhteşem Yüzyıl-Kösem adlı dizide rol almıştır.

FERİT AKTUĞ

Mustafa Ferit Aktuğ 17 Kasım 1978 doğumlu Türk oyuncu. Lise öğrenimini Ceyhan Halil Çiftçi Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olmuştur. Çeşitli TV dizilerinde görev aldı. Kavak Yelleri’nde Efe’nin abisi komiser Metin Kaygısız rolünü canlandırmıştır.Eti reklamında oynamıştır. Oyuncu 2013 yılından beri Star TV’de yayınlanmaya başlayan Aramızda Kalsın adlı dizide Mahir adlı karakteri canlandırmıştır. Şu anda FOX TV’de yayınlanan Kördüğüm adlı dizide Genco adlı karakterini canlandırmıştır.

SELİM BAYRAKTAR

17 Haziran 1975’te Irak’ın Kerkük şehrinde, Türk baba ile Kerkük’lü annenin çocuğu olarak doğan oyuncu, ilkokulu Kerkük’te bitirmiş, 1987 yılında ailesi ile birlikte Türkiye’ye gelmiştir. Önce Eskişehir ardından ise Antalya’ya yerleşmiş ve lise eğitimini burada almıştır. 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra bir süre Diyarbakır Devlet Tiyatrosunda çalıştı. 2007 yılında ise Antalya Devlet Tiyatrosuna geçerek çalışmalarına orada devam etti. Tiyatroda Othello, Sırça Kümes ve Bay Kolpert gibi oyunlarda oynadı. Televizyonda ise ilk kez 2006 yılında, Köprü isimli dizide canlandırdığı Erdal karakteri ile gözüktü. Ardından 2009’da Bir Bulut Olsam dizisinde Mahmut Paşa karakterini canlandırdı. 2011 yılında yayınlanmaya başlayan tarihi televizyon dizisi Muhteşem Yüzyıl’da canlandırdığı Sümbül Ağa karakteri ile ünlendi. Daha sonra Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda, Kırmızı ve Aşk Sana Benzer sinema filmlerinde oynadı. Oyuncu, en son Star TV’de yayınlanan Gecenin Kraliçesi dizisinde Hakan karakterini canlandırmıştır.Ayrıca Onur Ünlü’nün yazıp yönettiği İnternet dizisi olan Görünen Adam’da Eşref Şerif karakterini canlandırmıştır.

TANSU BİÇER

4 Temmuz 1978 yılında Ankara’da doğdu. İzmir’de Karşıyaka Şemikler Lisesi’nden mezun oldu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nü 2001 yılında bitirdi. 2001/2002 sezonunda Tiyatro Anadolu’da oyuncu olarak çalıştı. 2002 yılında İstanbul’a yerleşti ve Semaver Kumpanya’nın kuruluş çalışmalarında yer aldı. Semaver Kumpanya’nın en tanınan oyuncularından biridir. İstanbul’a yerleştiği yıldan itibaren tiyatro aktörlüğünün yanı sıra çeşitli sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Tansu Biçer, Ali Aydın’ın yönetmenliğini yaptığı Küf adlı sinema filmdeki rolüyle 2012 yılındaki 49. Altın Portakal Film Festivalinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülünü kazanmıştır.