Ufak Tefek Cinayetler 41.yeni bölüm fragmanı Ufak Tefek Cinayetler son 40.bölüm izle Star TV’de

Ufak Tefek Cinayetler 41.yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Ufak Tefek Cinayetler son 40.bölüm izle Star TV’de! Sevilen dizi Ufak Tefek Cinayetler son bölümde izleyici şoke olmuştu. Her Salı saat 20.00’da izleyicisiyle buluşan Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı haberimizde yer alıyor. Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümde; Arzu'nun Edip'in katili olduğu bir sır olmaktan çıkıyor ve tehlike dalga dalga yayılıyor. Ve bu daha başlangıç! Çünkü artık herkesin birini öldürmek için iyi bir nedeni var. Herkesin cepleri dolu ve hiç kimsenin şakası yok! İpler gerildikçe gerilecek ve sonunda Sarmaşık'ta vahşi bir cinayet daha işlenecek. Peki bu kez sıra kimde? Ufak Tefek Cinayetler 40. yeni bölüm fragmanında ise; Arzu ölüyor ve cenaze namazı kılınıyor. Mehmet, Arzu'nun kaza yaptığına inanmıyor. Öldürüldüğünü düşünüyor. Pelin, Arzu'yu öldüren ismin Burcu olduğunu düşünüyor. Burcu Arzu'nun ölümü ile Mehmet'e yeniden yaklaşmaya çalışıyor. Emre, Burcu'ya açık açık ‘sen mi yaptın' diyor. Sonra da Oya'ya gidip ‘o arabadaki sendin dimi' diyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 40.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Star TV'de 40. yeni bölümüyle 6 Kasım Salı akşamı ekrana gelecek olan Ufak Tefek Cinayetler'den bir fragman daha yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler'in yeni bölüm fragmanında Oya, Pelin ve Burcu buluşuyor ve artık birlik olduklarını söyleyerek, 'Üçümüzde bu işin içindeyiz' diyorlar. Ancak daha sonra ise Burcu Oya'ya saldırıyor. Diğer yandan ise Emre Çelen, Pelin'den kendisiyle bir gün geçirmesini istiyor. Mehmet ise silahını alıyor. Mehmet Emre Çelen'i öldürüyor mu? Arzu'nun katili kim?

Arzu öldü, Sarmaşık yasta. Ama bunun basit bir kaza değil de cinayet olduğu kısa sürede anlaşılıyor. Şimdi akıllarda tek bir soru var: Arzu'nun katili kim? Oya mı, Pelin mi, Burcu mu yoksa Taylan mı? Her birinin Arzu'yu öldürmek için iyi bir nedeni vardı. Arzu'nun ölümünden sonra kadınlar arasında şaşırtıcı bir ittifak kuruluyor. Oya, sonunda Kerim'le ilgili gerçeği öğreniyor. Pelin ve Emre arasında ise işler beklenmedik bir noktaya varıyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Oya cinayet silahını polise teslim ediyor. Oya, Merve'den şüphelense de Edip'i öldüren kişi Arzu. Arzu'nun vicdan azabı çektiği görülüyor. Ayrıca yakalanmaktan da çok korkuyor.

EMRE CİNAYETİN TÜM DETAYLARINI ÇÖZMÜŞ

Emre, Kerem ile konuşuyor. Meselenin çok açık olduğunu anlatıyor. Arzu'nun cinayet sonrası kendini kariyerine adamasını travma olarak gören Emre olayı bu şekilde çözüyor. Mehmet'in ise cinayetten haberi olmadığını Arzu'nun sığınma ihtiyacını gidermek için Mehmet'i affettiğini söylüyor. Pelin cinayeti görenlerden. Taylan Pelin yaptıysa diye susuyor. Merve ise kraliçeliğini korumak için suçu örtbas ediyor. Kerem, polise gidelim mi diyor ama Emre eğlenceyi bozmak istemediğini söylüyor.,

SERHAN VE OYA KATİLİN MERVE OLDUĞUNU SANIYOR

Serhan, Oya'nın evine geliyor. Oya önce çat kapı gelmesinden rahatsız olduğunu söylüyor ve konuyu davaya getiriyor. Serhan ise olayları bu noktaya getirenin Oya'nın inadı olduğunu söylüyor. Oya üzüntüden fenalaşınca Serhan onu sakinleştirmeye çalışıyor. Oya, Edip'in katilinin kim olduğunu bildiğini söylüyor. Serhan merak içinde ve onun da ilk tahmini Merve oluyor. Üstelik Oya daha gerçeği çözememiş ve katilin Merve olduğunu ima ediyor.

MEHMET ARZU'DAN ŞÜPHELENİYOR

Mehmet, Arzu'nun hareketlerinden şüpheleniyor. Hatta onu korkuttuğunu da söylüyor. Mehmet açık açık Edip'i soruyor. Cinayeti kimin işlediğini Arzu'nun kimi koruduğunu soruyor. Arzu ağlıyor ve telaşlanarak evden çıkıyor. Arzu, Oya'nın evine masum bir surat takınıp gidiyor. Oya'ya zeytindalı uzatarak barışmak istediğini söylüyor.

ARZU İLE OYA YAN YANA

Oya, Arzu'ya Edip'i kimin öldürdüğünü bildiğini söylüyor. Arzu tedirginlikle ne bildiğini öğrenmeye çalışıyor. Oya, Merve'in adını söylüyor. Hiçbir şey bilmediğini söyleyerek şaşırmış gibi yapıyor. Oya ısrarla bir şey görüp görmediğini soruyor. Arzu kimseyi korumadığını söylüyor. Oya, Arzu'dan ona yardım etmesini istiyor. Arzu fırsattan istifade ederek okları Merve'nin üzerine doğrultuyor. Arzu işbirliği yapmış gibi görünüyor ama Oya'ya çok kızgın şekilde evden çıkıyor.

ARZU PELİN'İN SIRRINI ÖĞRENİYOR

Arzu, Pelin'e koşuyor. Pelin Emre ile yaşadıklarını anlatıyor. Arzu, Burcu boynuz yediği için durumdan memnun oluyor. Pelin, Taylan'ın ne tepki vereceğini bilmediği söylüyor. Arzu ‘Taylan'a neden söyleyeyim sonuçta bir sırdaşız' diyor. Arzu lafı Oya'ya getiriyor. Oya'nın söylediklerini anlatmadan Oya'nın olaya fena kafayı taktığını söylüyor. Pelin, Emre'nin cinayetle ilgili söylediklerinden söz ediyor.

Sarmaşık'ta bir cinayet daha işlenecek. Başkomiser Kemal Edip cinayetinde sona çok yakın ama bu yeni cinayet her şeyi değiştirecek.

ARZU EMRE’NİN PEŞİNDE

Emre’nin her şeyin farkında olduğunu anlayan Arzu, gece yarısı onun işini bitirmeye karar veriyor. Emre gece koşusundayken arabası ile onu takip ediyor ve hızlıca üzerine sürmek istiyor. Ancak o sırada gelen başka bir araba onu engelliyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER OYUNCULARI

MERT FIRAT

Ankara'da, 10 Ocak 1981 yılında dünyaya gelen Mert Fırat, Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ni bitirdi. Çok yönlü olmasıyla dikkatleri üstüne çeken ve birçok sinema, tiyatro ve dizide rol almasının yanında senarist olması yönlüyle de oldukça başarılı bir oyuncudur. Mert Fırat, eğitimi boyunca Ankara Devlet Tiyatrosu'nda Suç ve Ceza (2001-2004), Şeyh Bedrettin (2002-2003), Palyaço Prens (2003-2004), Atları Da Vururlar (2004-2005) gibi toplam 22 oyunda sahne almıştır.

ASLIHAN GÜRBÜZ

Aslıhan Gürbüz kimdir, Aslıhan Gürbüz, 16 Şubat 1983 tarihinde Çanakkale’de doğmuştur. BabasıEskişehir Seyitgazi’lidir. 5 yaşında babasının işi nedeniyle, İstanbul’dan, Bursa İnegöl’e taşınmışlar. İnegöl’de ikamet eden babası Turgut Gürbüz vefat etti. Bursa’nın İnegöl İlçesinde Müşerref Muzaffer Samda İlköğretim Okulunda okudu. Meslek lisesinde Bilgisayarlı Muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Son sınıfta okurken bir trafik kazası geçirdi, beş ay yatalak yaşadı.

Senaryosu Meral Okay tarafından yazılan Kanal D ekranlarında 2009 yılında yayınlanan, yapımcılığını Timur Savcı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Ulaş İnaç’ın yaptığı ve “Bir Bulut Olsam” dizisinde, baş rollerinde Engin Akyürek, Melisa Sözen, Engin Altan Düzyatan, ve Meral Okay ile birlikte Aslıhan Gürbüz de rol aldı. 2010 yılından 2012 yılına kadar atv’de yayınlanan Türk sit-com “Yahşi Cazibe” dizisinde Azerbaycanlı karakter Cazibe’yi canlandırdı. Senarist ekibinin başında Gani Müjde, oyuncular iseHakan Yılmaz, Aslıhan Gürbüz, Bekir Aksoy, Sezai Aydın, Gökçe Özyol gibi oyuncular idi. 14 Ocak 2014 tarihinde Kanal D Ekranlarında gösterime giren “Zeytin Tepesi” dizisinde başrol oyuncusu olarak Aslıhan Gürbüz oynuyor. Diğer rollerde Tayanç Ayaydın, Atilla Saral, Zerrin Sümer,Haldun Boysan, Salih Bademci, Ayça Varlıer, Hakan Karahan gibi sanatçılar var. Zeytin Tepesi’nin yapımcılığını MF Yapım Faruk Bayhan ve Faruk Aksoy üstlendi. Aslıhan Gürbüz, Temmuz 2011 yılında oyuncu Kerem Kupacı ile evlendi. Gani Müjde ve eşi Belma Canciğer’le tekne tatili yaparken tekne kaptanı Gani Müjde nikahlarını kıymıştır. Ocak 2014 de de boşandılar.

YILDIRAY ŞAHİNLER

7 Şubat 1968 İstanbul’da doğdu. Türk tiyatro ve sinema oyuncusu, yazar, yönetmen. 1986 yılında henüz 18 yaşındayken İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi ve uzun yıllar görev yaptı. Pek çok tiyatro oyunda rol aldı. Tiyatro dışında kamera karşısına da geçerek sinema ve dizi filmlerde oynadı. 2007 yılı başında İstanbul Halk Tiyatrosu adlı tiyatro grubunun kurucuları arasında yer almıştır. 2014 sonbaharında Kanal D’de başlayan Hayat Yolunda dizisinde Tayfun Kuzu karakterini canlandırmıştır. Son olarak İçerde adlı dizide Hasan Alyanak karakterini canlandırdı.

GÖKÇE BAHADIR

Gökçe Bahadır 9 Kasım 1981’de İstanbul dadoğmuştur. Akademi İstanbul Radyo Televizyon bölümünden mezun oldu. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi aldı. Bir yandan da Fenerbahçe FM’de radyo programı sundu. Okuldan mezun olduktan sonra Best TV’de VJ’lik, ardından Show TV’de Sinyal programının sunuculuğunu yaptı. Tatlı Hayat, Beşik Kertmesi, Mühürlü Güller gibi dönemin başarılı dizilerinde bölüm oyunculuğu yaptı. Hayat Bilgisi dizisinde Törpü karakterini canlandırdı ve geniş kitlelerce tanındı. Gökçe Bahadır, daha sonra Digiturk’te yayınlanan JoJo adlı çocuk programını sundu. Yaprak Dökümü dizisinde Leyla karakterini canlandırmıştır. Kanal D de yayınlanan Kayıp Şehir dizisindeki performansı ile daha çok ünlenmiş ve ödüller almıştır. Star tv’de yayınlanan Aramızda Kalsın isimli dizide Yadigâr karakterini canlandırmıştır. Oyuncu Hatırla Gönül dizisinde Gönül karakterini canlandırmıştır. 2017 yılında Kanal D’de yayınlanmaya başlamış olan Adı Efsane dizisi, başrol oynadığı diğer bir yapımdır. 20. bölümde diğer başrolleri Erdal Beşikçioğlu ve Rojda Demirer’in yaptığı gibi, diziden ayrılmıştır.

BADE İŞÇİL

Bade Sualp İşçil, 8 Ağustos 1983 yılında İstanbul’da doğdu. Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tasarım Bölümünden mezun oldu. İlk kez, 2007’de Cine5 kanalında yayınlanan Metropol Cafe isimli komedi dizisinde rol aldı. 2009-2011 yılları arasında Ay Yapım’ın Ezel dizisinde “Şebnem Sertuna” karakterini canlandırdı. Ezel adlı dizi bittikten sonra Kuzey Güney dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. Soyadı herkes tarafından bilindiği gibi İşçil değil, İşcil’dir. Bade İşcil, Mart ayında tanıştığı iş adamı Malkoç Sualp ile 31 Mayıs 2013’te evlendi ve bu evlilikten Azur isminde bir erkek çocuk dünyaya getirdi. 2015 yılında, Muhteşem Yüzyıl-Kösem adlı dizide rol almıştır.

FERİT AKTUĞ

Mustafa Ferit Aktuğ 17 Kasım 1978 doğumlu Türk oyuncu. Lise öğrenimini Ceyhan Halil Çiftçi Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olmuştur. Çeşitli TV dizilerinde görev aldı. Kavak Yelleri’nde Efe’nin abisi komiser Metin Kaygısız rolünü canlandırmıştır.Eti reklamında oynamıştır. Oyuncu 2013 yılından beri Star TV’de yayınlanmaya başlayan Aramızda Kalsın adlı dizide Mahir adlı karakteri canlandırmıştır. Şu anda FOX TV’de yayınlanan Kördüğüm adlı dizide Genco adlı karakterini canlandırmıştır.

SELİM BAYRAKTAR

17 Haziran 1975’te Irak’ın Kerkük şehrinde, Türk baba ile Kerkük’lü annenin çocuğu olarak doğan oyuncu, ilkokulu Kerkük’te bitirmiş, 1987 yılında ailesi ile birlikte Türkiye’ye gelmiştir. Önce Eskişehir ardından ise Antalya’ya yerleşmiş ve lise eğitimini burada almıştır. 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra bir süre Diyarbakır Devlet Tiyatrosunda çalıştı. 2007 yılında ise Antalya Devlet Tiyatrosuna geçerek çalışmalarına orada devam etti. Tiyatroda Othello, Sırça Kümes ve Bay Kolpert gibi oyunlarda oynadı. Televizyonda ise ilk kez 2006 yılında, Köprü isimli dizide canlandırdığı Erdal karakteri ile gözüktü. Ardından 2009’da Bir Bulut Olsam dizisinde Mahmut Paşa karakterini canlandırdı. 2011 yılında yayınlanmaya başlayan tarihi televizyon dizisi Muhteşem Yüzyıl’da canlandırdığı Sümbül Ağa karakteri ile ünlendi. Daha sonra Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda, Kırmızı ve Aşk Sana Benzer sinema filmlerinde oynadı. Oyuncu, en son Star TV’de yayınlanan Gecenin Kraliçesi dizisinde Hakan karakterini canlandırmıştır.Ayrıca Onur Ünlü’nün yazıp yönettiği İnternet dizisi olan Görünen Adam’da Eşref Şerif karakterini canlandırmıştır.

TANSU BİÇER

4 Temmuz 1978 yılında Ankara’da doğdu. İzmir’de Karşıyaka Şemikler Lisesi’nden mezun oldu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nü 2001 yılında bitirdi. 2001/2002 sezonunda Tiyatro Anadolu’da oyuncu olarak çalıştı. 2002 yılında İstanbul’a yerleşti ve Semaver Kumpanya’nın kuruluş çalışmalarında yer aldı. Semaver Kumpanya’nın en tanınan oyuncularından biridir. İstanbul’a yerleştiği yıldan itibaren tiyatro aktörlüğünün yanı sıra çeşitli sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Tansu Biçer, Ali Aydın’ın yönetmenliğini yaptığı Küf adlı sinema filmdeki rolüyle 2012 yılındaki 49. Altın Portakal Film Festivalinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülünü kazanmıştır.

DUYGU SARIŞIN

Duygu Sarışın 24 Kasım 1987 İzmir doğumlu. 1.70 boyunda ve 56 kilo olan Duygu Sarışın, Yay burcu, gözleri kahverengi. Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı. İzmir Ekonomi Üniversitesi, Moda Tasarım Bölümü'nde dersler alan Duygu Sarışın, İzmir Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptı. 2011 yılında ise televizyon dünyasına Cennetin Sırları dizisi ile adım attı. İnadına Yaşamak, Kaçak Gelinler, Güneşi Beklerken, Rengarenk gibi diziler de rol aldı. Show Tv ekranlarında yayınlanan ‘İçerde’ dizisinin kadrosuna dahil olan güzel oyuncu Duygu Sarışın dizide Sema karakterini canlandırıyor.