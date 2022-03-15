15 Mart 2022 Salı 13:32 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 13:32

Mahkum dizisine yeni bir oyuncu dahil oldu. Yasak Elma'da Halit'i canlandıran Talat Bulut, Mahkum dizisinde Sinyor olarak bilinen şehrin kralı Efkan karakterine hayat verecek. Peki Mahkum Efkan (Talat Bulut) kimdir? Talat Bulut kaç yaşında ve nereli? İşte ünlü oyuncunun daha önce yer aldığı yapımlar...

MAHKUM DİZİSİNDE TALAT BULUT RÜZGARI!

Yasak Elma dizisinde Halit Argun karakteriyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Talat Bulut, Mahkum dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Mahkum dizisine yeni bir renk katacak olan Talat Bulut, dizide Efkan (Sinyor) karakterine hayat verecek.

Mahkum dizisinde Efkan ismiyle anılan Sinyor'un, Barış Yesari'yi köşeye sıkıştıracağı ve Savcı Fırat Bulut'un da yeni düşmanı olacağı belirtildi.

Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı Fox TV'nin sevilen dizisi Mahkum, heyecan dolu sahneleriyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrollerinde Onur Tuna, Seray Kaya, Melike İpek Yalova, İsmail Hacıoğlu ve Hayal Köseoğlu'nun yer aldığı Mahkum dizisi, her bölümüyle sosyal medyaya da damgasını vuruyor.

Son olarak Yasak Elma dizisinde Halit Argun karakteriyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Talat Bulut, Fox TV'nin reyting rekortmeni dizisi Mahkum'un kadrosuna Sinyor rolüyle dahil oldu.

'Innocent Defendant' adlı diziden uyarlanan MF Yapım imzalı Mahkum dizisi, sıra dışı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

TALAT BULUT KİMDİR?

Talat Bulut 1956 yılında Sarıkamış, Kars'ta doğdu.

Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı olan Bulut, eğitimini Hacettepe Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünde sürdürürken 2. sınıfta yarıda bıraktı.

Talat Bulut, sanat yaşamına 1975 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Dimitrov adlı oyunda sahneye çıkarak başladı. Uzun süre AST bünyesinde çalışan sanatçı, Türkan Şoray'ın teşvikiyle kamera karşısına geçerek Hazal filmiyle sinemaya adım attı. Bir dönem Türk sinemasının üretkenliğinin azaldığı süreçte etkinliklerine ara verdi. Kaliteli filmlerde oynamayı tercih eden Bulut; hâlen sinema ve dizi filmlerde rol almanın yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Geniş izleyici kitlesiyle tanışmasına neden olan film Manisa Tarzanı'dır.

2018'de başlayan Yasak Elma dizisinde başrol karakteri olan Halit Argun'u canlandırmıştır.

TALAT BULUT'UN ROL ALDII DİZİ VE FİLMLER

Mahkum - 2022 (Dizi)

Yasak Elma - 2018-2020 (Dizi)

Göç Zamanı - 2016 (Dizi)

Mucize - 2014

Kasaba - 2009 (Dizi)

Mutluluk - 2007

Annem - 2007 (Dizi)

Saklambaç - 2005 (Dizi)

Aşk Olsun - 2003 (Dizi)

Melekler Evi - 2000

Abuzer Kadayıf - 2000

Köçek - 2000 (TV filmi)

Cemile - 1996

Cemile ve Umudun Masalı - 1995

Manisa Tarzanı - 1994

Herşeye Rağmen - 1988

Kurtar Beni - 1987

Prenses - 1986

Son Urfalı - 1986

Su - 1986

Yapayalnız - 1986

Yunus Emre - 1986

Kurbağalar - 1985

Kuyucaklı Yusuf - 1985

Fidan - 1984

Karanfilli Naciye - 1984

Firar - 1984

Derman - 1983

Göl - 1982

Çayda Çıra - 1982

Yaşamak Seninle Güzel - 1982

Yılanı Öldürseler - 1981

Beni Böyle Sev - 1980

Hazal - 1979