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Dizi

Ünlü oyuncudan kötü haber! Aşırı doz uyuşturucudan öldü

Daha önce uyuşturucu ile mücadele ettiğini söyleyen HBO'nun popüler suç dramas dizisi The Wire'ın yıldızı aktör Michael K. Williams'tan kötü haber geldi. Ülke gündemini sarsan haberde, ünlü oyuncunun New York City'deki dairesinde aşırı dozda uyuşturucu şüphesiyle ölü bulunduğu bildirildi.

star.com.tr7 Eylül 2021 Salı 09:36 - Güncelleme: 7 Eylül 2021 Salı 09:36
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54 yaşındaki Williams'ın cesedi, Pazartesi günü yeğeni tarafından Brooklyn'deki lüks dairesinde bulundu. Polis kaynakları New York Post'a evde uyuşturucu gereçlerinin bulunduğunu ve oyuncunun aşırı dozda eroin veya fentanil almış olabileceğini söyledi.

2002'den 2008'e kadar yayınlanan The Wire, Baltimore'un şehir içi uyuşturucu sahnesine odaklandı. Williams'ın canlandırdığı av tüfeği taşıyan karakter, uyuşturucu satıcılarını soyarak geçimini sağladı. Ancak Williams, 2012'de bir gazeteye verdiği röportajda, kendini role kaptırırken aynı zamanda kokain bağımlısı olduğunu da itiraf etti.

Williams o açıklamasında, "Neden ben? Neden kurtuldum?' Ölmüş olmalıydım. Yara izlerim var. Kafamı aslanın ağzına soktum. Açıkçası, yaradan beni bir amaç için kurtardı. Bu yüzden temizlenmeye ve sonra da temize çıkmaya karar verdim." demişti.

New York'lu oyuncu, o dönem Barack Obama'nın en sevdiği televizyon programı dediği The Wire'daki 'Omar Little' rolüyle büyük beğeni topladı. Obama ayrıca Omar'ı, TV dizisindeki favori karakteri ve "dizideki en sert, en kötü adam" olarak övdü.

star.com.tr

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