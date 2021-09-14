Usta Oyuncu Uğur Yücel Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a dahil oldu!

14 Eylül 2021 Salı 10:32 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 10:32

EDHO'da geçtiğimiz sezon bazı oyuncuların ayrılması sonrasında diziye yeni karakterler dahil oldu. Usta Oyuncu Uğur Yücel, EDHO ekibine katıldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

ATV ekranlarında 7. sezonuyla seyirci karşısına çıkacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni kadrosunda dengeleri değiştirecek bir isim yer alacak.

Başrollerinde önemli isimlerin yer aldığı dizide birçok oyuncu kadroda bu sezonda da olacak.

Tv100'ün haberine göre EDHO'nun kadrosuna usta oyuncu Uğur Yücel de katıldı.

Usta oyuncu aynı dönem Onur Saylak'ın yönetmenliğini yaptığı Uysallar adlı internet dizisini de çekmişti. Netflix'te yayınlanacak olan Uysallar dizisinde Uğur Yücel ve Haluk Bilginer başrollerde olacak.

Atv'nin yeni sezon tanıtımında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncularına da yer verildi.

EDHO YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

EDHO yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin kadrosundaki oyuncu değişiklikleri devam ederken, çekimler için hazırlıklar tamamlandı.

Son dönemde projelerine hız veren usta oyuncu ayrıca Fatih Akın'ın filminde de oynayacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu, senaryosunu Bahadır Özdener'in kaleme aldığı EDHO, Ekim ayında yeni bölümüyle ekrana dönecek.

ATV'nin Salı günleri yayınlanan ve yayınladığı gün reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer ve Pelin Akil gibi isimler yer alıyor.