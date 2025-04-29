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Dizi

Uzak Şehir 24. Bölüm fragmanı | Cihan gerçeği öğreniyor!

Uzak Şehir 24. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı dizinin son bölümünde Alya; Fikriye ve Halis'in buluşmasını basıp, Boran'ın ölümü arkasındaki gerçeği öğrenmişti. Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'in 24. bölüm fragmanına Cihan'ın 'O çocuk bana 'baba' dedi... Ben onu korumak zorundayım!' sözü damga vurdu. İşte Uzak Şehir 24. Bölüm fragmanı

29 Nisan 2025 Salı 08:04 - Güncelleme:
Uzak Şehir 24. Bölüm fragmanı | Cihan gerçeği öğreniyor!
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Kanal D'de ekrana gelen dizi Uzak Şehir'in 24. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Oyuncu kadrosu, hikayesi ve mekanları ile adından söz ettiren dizinin ekrana gelen son bölümünde Alya, Boran'ın ölümünün kaza olmadığını öğrenmişti. Cihan, Fikriye'nin Halis'ten Boran'ın yerini öğrenmesi için para aldığını öğrenecek mi? İşte Uzak Şehir 24. Bölüm fragmanı

UZAK ŞEHİR 24. BÖLÜM FRAGMANI | "O ÇOCUK BANA BABA DEDİ. BEN ONU KORUMAK ZORUNDAYIM!"

Uzak Şehir 24. Bölüm fragmanında Alya, Halis'in Boran'ın katili olduğunu öğrenir ve Cihan'a durumu açıklayamadan bayılır. Halis, Fikriye'yi Boran'ın yerini söylemesi karşılığında para aldığını Cihan'a söylemekle tehdit eder. Fikriye ise, kızı için her şeyi yapmayı göze almıştır.

Sadakat, abisinin özlemiyle başa çıkmaya çalışan Kaya'yı teselli eder. Diğer yandan Kaya'nın bebeğini taşıdığını itiraf eden Zerrin ise, Demir'den usanmış bir halde kaçmak ister.

Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı Uzak Şehir, pazartesi akşamları yeni bölümleri ile Kanal D'de ekrana gelmeye devam edecek.

Uzak Şehir son bölüm: Alya, Boran'ın ölümü arkasındaki gerçeği öğreniyor!

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