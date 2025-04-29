Uzak Şehir, son bölümü ile izleyenleri ekran başına kilitledi. Oyuncu kadrosu, hikayesi ve mekanları ile adından söz ettiren dizinin ekrana gelen son bölümünde Alya, Boran'ın ölümünün kaza olmadığını öğreniyor. Peki, şimdi ne olacak? Uzak Şehir 23. bölüm izleme bağlantısı tek parça halinde haberimizde yer alıyor. İşte Uzak Şehir son bölüm izleme sayfası ve 23. bölüm özeti...

Uzak Şehir 23. bölümde Nare'nin arafta kalması herkesin kendiyle iç hesaplaşma yaşamasına neden olur. Hayata tekrar tutunabilmesi için Fidan'ın yardımına ihtiyacı olan Nare'ye o el uzatılmayacaktır. Cihan'la Alya Nare'nin yaşaması için gereken her şeyi çözümü bulsalar da hayat onlara kötü bir sürpriz hazırlar.

Tüm Albora halkı Nare için seferber olurken onun yaşama bağlamak için kendini feda eden kişi çok da uzaklardan gelmez. Bu kişi ne yazık ki Nare'yle Şahin'in tekrar bir araya gelip gelemeyeceğini de belirleyen kişi olacaktır.

Alya'nın annesine geçmişte gönderdiği fotoğraftan şüphelenip bu durumu sorgulaması Fikriye'yi iyice köşeye sıkıştırır. Fikriye artık Halis'le aralarındaki hesabı kapatmak için karşısına geçtiğinde bu konuşmaya şahit olan kişi ikisi için de beklenmedik olur.

Uzak Şehir dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Uzak Şehir, her pazartesi saat 20.00'da Kanal D'de...