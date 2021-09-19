19 Eylül 2021 Pazar 20:51 - Güncelleme: 19 Eylül 2021 Pazar 20:51

Uzak Şehrin Masalı 2. bölümüyle FOX Tv'de ekrana geldi. Uzak Şehrin Masalı, ilk bölümüyle geçtiğimiz hafta reytinglerde üst sıralarda yer alarak izleyiciden tam not aldı. Uzak Şehrin Masalı 2.bölümde Umay, ona oğlunu getiren Kürşat'ı iyileştirmek için elinden geleni yapar. Kürşat'ı evde gören Sonay ise hayatının şokunu yaşar çünkü bu adam yıllar önce kaybettiği kocası Serhat'a çok benzemektedir. Kimdir bu adam? Uzak Şehrin Masalı 2.bölüm izleme linki Youtube ve FOX Tv linkleri haberimizde yer alıyor.

UZAK ŞEHRİN MASALI 2. BÖLÜM FULL İZLE (YOUTUBE)

Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Timur Acar, Begüm Birgören ve Zeynep Eronat gibi birbirinden çok sevilen oyuncuların kadrosunda yer aldığı Uzak Şehrin Masalı, her pazar saat 20.00'dda FOX Tv'de...

UZAK ŞEHRİN MASALI 2. BÖLÜM İZLE (FOX TV)

Uzak Şehrin Masalı 2. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. FOX Tv'de yayınlanmaya başlayan dizinin başrollerinde Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Timur Acar, Begüm Birgören ve Zeynep Eronat yer alıyor.

UZAK ŞEHRİN MASALI 2. BÖLÜM ÖZETİ

Uzak Şehrin Masalı 2. bölümde Umay, ona oğlunu getiren Kürşat'ı iyileştirmek için elinden ne gelirse yapmaktadır.

Kürşat'ı evde gören Sonay ise hayatının şokunu yaşar çünkü bu adam yıllar önce kaybettiği kocası Serhat'a çok benzemektedir.

Affan, Melik'i geri almak ve Umay'a hesap sormak için mandırayı basar ama karşısına Kürşat çıkar. Yaka paça dayak yiyen Affan, Kürşat'tan çok şüphelenmiştir.

Kimdir bu adam? Ama bu sefer de Sonay çıkar sahneye... Kürşat'ın kendi kocası olduğunu söyler. Herkes donakalır.

Özellikle Murat, yıllar önce kaybettiği babasının yaşadığına kesinlikle inanmıyordur. Onun aranan kaçaklardan biri olduğuna emin olan Affan ile Murat, Kürşat'ı ihbar eder.

Yapımını 25 Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu, senaryosunu ise Can Sinan'ın kaleme aldığı, FOX'un yeni dizisi Uzak Şehrin Masalı'nın kadrosunda; Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Timur Acar, Begüm Birgören ve Zeynep Eronat gibi birbirinden çok sevilen oyuncular yer alıyor.