Vermem Seni Ellere 4. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. ATV ekranlarında yayınlanan dizide Âşık olmadığı biriyle evlenmek üzere olan Mehmet ve tüm köyün sorumluluğunu üstlenip tünelin sonundaki ışığa kavuşmaya çalışan Zeliş'in hikayesi ekrana taşınıyor. Başrollerinde Emre Bey, Buse Meral ve Fatih Al'ın yer aldığı Vermem Seni Ellere'nin 4. Bölümünde Mehmet'in kimliğinin açığa çıkması an meselesidir. Zeliş sonsuza kadar Mehmet'ten vazgeçmek zorunda mı kalacak? İşte kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Vermem Seni Ellere 4. Bölüm full izleme sayfası

VERMEM SENİ ELLERE 4. BÖLÜM FULL İZLE!



Ali Balcı'nın yönetmenliğini yaptığı Vermem Seni Ellere dizisinin oyuncu kadrosunda; Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, Bahtiyar Engin, Burak Can, Sina Özer, Şeyma Peçe, İpek Özağan, Kayhan Açıkgöz, Esin Gündoğdu, Meriç Özkaya, Duygu Kum, Berk Artıran yer alıyor.

VERMEM SENİ ELLERE 4. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA (YOUTUBE)



ATV'nin yaz dönemi dizilerinden biri olan Vermem Seni Ellere, 4. bölümüyle ekrana geldi.



ZELİŞ, HANDE'NİN PEŞİNE DÜŞER



Vermem Seni Ellere 4. bölümde Zeliş, düğünde bir anlığına Hande'yi görmüştür ama Hande aynı hızla yok olmuştur. Mehmet ise çekirge misali bir sıçrar, iki sıçrar, üçte Hande'nin tam karşısına düşer. Ancak Mehmet Hande belasından kurtulmak için herkese oynadığı oyunu oynamaya karar vermiştir. Zeliş'in ise içi içini yemektedir.

Mehmet'e şaşkın gözlerle bakıp ardından kaybolan o gizemli kadının peşine düşmeye karar verir. Ancak Zeliş'ten başka kimse öyle bir kadın görmemiştir. Zeliş tam delirdiğini düşündüğü an düğündeki öyle bir detaydan Hande'nin varlığını ispatlar ki, geriye bu kadına ulaşmak kalmıştır. Kimdir bu kadın? Mehmet'in geçmiş hayatından çıkıp gelen bir sevgili midir? Yoksa karısı mıdır?

Zeliş kafayı takmıştır bir kere... Sorularına cevap bulmanın yollarını arayacak, Mehmet'in hafızasını türlü yöntemlerle tetiklemeye çalışacaktır.

Hande'nin ise Mehmet'in peşini kolay kolay bırakmaya niyeti yoktur. Mehmet'i elde etmek için şeytanın aklına gelmeyecek bir yöntemle kolları sıvayacaktır.

Köşe bucak Hande'yi arayan Zeliş hiç beklemediği bir anda kendini Hande'nin karşısına buluverir.

Sonunda bu gizemli kadının kim olduğunu öğrenecektir. Mehmet ise Hande ve Zeliş'in karşı karşıya gelmesiyle birlikte yolun sonuna gelmiştir.

Hande'nin ağzından öyle kelimeler dökülür ki Mehmet'in kimliğinin açığa çıkması an meselesidir. Belki de Zeliş sonsuza kadar Mehmet'ten vazgeçmek zorunda kalacaktır.

VERMEM SENİ ELLERE KONUSU NEDİR?

Âşık olmadığı biriyle evlenmek üzere olan Mehmet, tünelden önceki son çıkışı kullanıp nikâh masasını terk ederken; tüm köyün sorumluluğunu üstlenip tünelin sonundaki ışığa kavuşmaya çalışan Zeliş...

Kader bu defa biri özgürlüğüne, diğeri kurtuluşuna koşarken umulmadık bir şekilde örer ağları. Mehmet, Zeliş'in tepesine düşer. Evet, tam tepesine.

Ele avuca sığmayan Mehmet'le inatçı mı inatçı Zeliş'in hikayesi böylece başlar. Mehmet, kurtulduğunu zannederken başka bir esarete düşmüştür; artık Zeliş'in esiridir. Zeliş, Mehmet'e, köye verdiği tüm zararı ödetmeye kararlıdır.

Mehmet'in tek kurtuluş yolu ise arkasında bıraktığı, koşarak kaçtığı hayatına dönmesidir. Mehmet'i doğduğuna pişman etmeye kararlı olan Zeliş, geri adım atmaz; Mehmet'e hayatı dar eder. Mehmet de bulduğu her fırsatta kaçmayı deneyip, Zeliş'ten kurtulmanın yollarını arar.