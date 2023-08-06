Vermem Seni Ellere 8. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. ATV ekranlarında yayınlanan dizide Âşık olmadığı biriyle evlenmek üzere olan Mehmet ve tüm köyün sorumluluğunu üstlenen Zeliş'in hikayesi ekrana taşınıyor. Başrollerinde Emre Bey, Buse Meral ve Fatih Al'ın yer aldığı Vermem Seni Ellere'nin 8. Bölümünde Mehmet Zeliş'i Hande'nin kötülüklerinden korumak için bir hamle yapar ancak bunun bedelini çok ağır ödeyecektir. İşte kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Vermem Seni Ellere 8. Bölüm full izleme sayfası

VERMEM SENİ ELLERE 8. BÖLÜM FULL İZLE!

Ali Balcı'nın yönetmenliğini yaptığı Vermem Seni Ellere dizisinin oyuncu kadrosunda; Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, Bahtiyar Engin, Burak Can, Sina Özer, Şeyma Peçe, İpek Özağan, Kayhan Açıkgöz, Esin Gündoğdu, Meriç Özkaya, Duygu Kum, Berk Artıran yer alıyor.

VERMEM SENİ ELLERE 8. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA (YOUTUBE)

Vermem Seni Ellere yeni bölümüyle Pazar 20.00'de atv'de

VERMEM SENİ ELLERE 8. BÖLÜM ÖZETİ

ATV'nin yaz dönemi dizilerinden biri olan Vermem Seni Ellere, 8. bölümüyle ekrana geldi.

Vermem Seni Ellere 8. bölümde Mehmet ve Hande'nin nişanlı olduğunu öğrenen Zeliş, derin bir hayal kırıklığına kapılır. Ancak içten içe bunun bir yalan olduğuna inanmak istiyordur. Gerçekleri duymak için kendini Turgut'un evinde bulur. Ancak evde onu kötü bir sürpriz beklemektedir. Zeliş öyle çarpıcı bir gerçekle yüzleşir ki neye uğradığını şaşırır.

Tüm bunlar yetmezmiş gibi Hande'nin söylediği bir cümleyle Zeliş'in Mehmet'e dair tüm umutları söner.

Zeliş artık aşkını kalbine gömecek, Mehmet'i sonsuza dek unutacaktır. Ancak Mehmet'in Zeliş'ten ayrılmaya niyeti yoktur.

Kuşlar, kulağına Zeliş'in hala onu sevdiğini fısıldamasıyla soluğu Zeliş'in yanında alır.

Zeliş Mehmet'ten kurtulmak için öyle bir yöntem dener ki bu işin sonunda Mehmet'i neredeyse ateşe atıyordur. Son anda Mehmet'i yanmaktan kurtaran Zeliş yine Mehmet'le baş başa kalmış, aşk ateşinde kendi yanmayı tercih etmiştir. Ancak Mehmet'in yalanları bir bir ayağına dolanmaktadır artık.

Zeliş'in geçmişin hesabını sormasıyla Mehmet için çember iyice daralır. Mehmet bu nedenle kendini aklamak ve Zeliş'in tüm soru işaretlerini yok etmek için risklerle dolu bir plan yapar. Planın sonunda Hande hiç hesaba katmadığı bir durumun içine düşer.

Mehmet ve Zeliş Hande'nin pes ettiğini düşünürler ancak Hande eskisinden daha da kinlenmiştir. Kısasa kısas diyerek Mehmet'i tam korkunç bir tuzağın içine çekeceği sırada Mehmet hiç kimsenin beklemediği bir hamle yapar. Bu hamleyle Mehmet Zeliş'i Hande'nin tüm kötülüklerinden sonsuza dek koruyacaktır belki ama bunun bedelini çok ağır ödeyecektir.