Vermem Seni Ellere final bölümüyle Pazar 20.00'de atv'de ekrana geliyor. Dizinin yeni bölümüne Zeliş'in Mehmet'e söylediği "Sen beni bırakmazsan, ben senden kurtulmasını bilirim!" sözü damga vurdu. Zeliş, Mehmet'in kurmaya çalıştığı yeni hayatını başına yıkmak isteyecektir. İşte kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Vermem Seni Ellere 9. Bölüm full izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar... Vermem Seni Ellere final bölümü izle!

VERMEM SENİ ELLERE 9. BÖLÜM FULL İZLE!

Ali Balcı'nın yönetmenliğini yaptığı Vermem Seni Ellere dizisinin oyuncu kadrosunda; Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, Bahtiyar Engin, Burak Can, Sina Özer, Şeyma Peçe, İpek Özağan, Kayhan Açıkgöz, Esin Gündoğdu, Meriç Özkaya, Duygu Kum, Berk Artıran yer alıyor.

VERMEM SENİ ELLERE FİNAL BÖLÜMÜ İZLE (9. BÖLÜM)

Vermem Seni Ellere 9. bölümde Zeliş, Mehmet'le ilgili çarpıcı gerçekleri öğrenmiş, büyük bir yıkıma uğramıştır. Sevdiği adam tarafından aylardır kandırılmış, bir yalana aşık olmuştur.

Zeliş, bu acı gerçeklerle yüzleşirken Mehmet de bıraktığı hayatına, bıraktığı yerden devam edip etmeyeceğine karar vermeye çalışmaktadır. Evet, Zeliş'e yalan söylemiştir ama bunun vicdan azabını ağır bir şekilde hissetmektedir. Öyle ki, Zeliş tarafından vurulmuş olmayı bile kabul etmiş, hak ettiğini düşünmektedir.

Atv'de ekrana gelen Vermem Seni Ellere final bölümünde Zeliş Mehmet'siz; Mehmet de Zeliş'siz hayatına alışmaya çalışmakta, ikisi de çok zorlanmaktadır. Ama geri adım atmaya niyetleri yoktur.

Mehmet'in mahcubiyeti; Zeliş'in de öfkesi ve hayal kırıklığı buna engeldir. Ancak kader yine ağlarını örmekte gecikmeyecek ve Zelişle Mehmet'i yan yana değil, karşı karşıya getirecektir.

Zeliş, Mehmet'in, hayattaki en değer verdiği insana, babasına zarar verdiğini zannettiğinde Zeliş'in soğumayan düşmanlığı yeniden harlanacaktır. Bunun üzerine Zeliş, Mehmet'in kurmaya çalıştığı yeni hayatını başına yıkmak isteyecektir.

Mehmet için iki seçenek vardır. Ya hayatının yerle bir olmasını izleyecek ya da kendi yıkımı pahasına Zeliş'e kendisini affettirecektir.

