Vuslat oyuncuları kim, konusu ne? Vuslat dizisi ne zaman, oyuncu kadrosunda kimler var?

Vuslat dizisi oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Vuslat oyuncuları arasında kimler var, hangi gün yayınlanıyor? TRT 1 izleyicilerinin beğenisine yeni bir diziyi daha sundu. Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekmeyi başaran yeni dizi Vuslat pazartesi akşamları ekrana geliyor. Kadir Doğulu’nun ‘Aziz’, Devrim Özkan’ın ‘Feride’, Mehmet Özgür’ün ‘Salih Baba’ ve Ümir Kantarcılar’ın ‘Kerem’ karakterlerini canlandırdıkları ‘Vuslat, “İyi insan” olmak için çıkılan aşk yolculuğunun serüveni üzerine kurgulanmış olup, tüm karakterlerinin sana ait hallerini İbni Arabi’nin Satranc-ı Urefa oyunu ile anlatıyor. Sevilen oyuncu Kadir Doğulu Aziz karakterine hayat veriyor. Aziz, babası ve annesinin devleştirdiği holdingin başında tek yönetici olarak bulunan ve kendi dünyasında Tanrıcılık oyunu oynayan biridir. Feride’ye âşık olduğu andan itibaren kendini ve hayatı sorgulamaya başlıyor. Ancak Aziz konumundaki biri için vazgeçmesi gereken çok fazla şey bulunuyor. Feride; babası, üvey annesi ve kardeşleri ile birlikte sakin bir hayat yaşamaktadır. Faik Süheyla ile birlikte açtığı terzi dükkanını çalıştırmakta ancak Hasibe’nin bitmez tükenmez istekleri ve çocukların masraflarına yetişememektedir. Feride babasına yardım etmek para için bir butikte çalışmaya başlar. Böylece baba kız evi geçindirmek için didinmektedir. Vuslat dizisi ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle.

VUSLAT DİZİSİ NE ZAMAN?

Vuslat dizisi her hafta Pazartesi günleri TRT1 ekranlarında yayınlanıyor.

VUSLAT DİZİSİ KONUSU

Aziz, babası ve annesinin devleştirdiği holdingin başında tek yönetici olarak bulunmakta ve kendi dünyasında Tanrıcılık oyunu oynamaktadır. Feride’ye âşık olduğu andan itibaren kendini ve hayatı sorgulamaya başlar. Ancak Aziz konumundaki biri için vazgeçmesi gereken çok fazla şey vardır.

Feride; babası, üvey annesi ve kardeşleri ile birlikte sakin bir hayat yaşamaktadır. Faik Süheyla ile birlikte açtığı terzi dükkanını çalıştırmakta ancak Hasibe’nin bitmez tükenmez istekleri ve çocukların masraflarına yetişememektedir. Feride babasına yardım etmek para için bir butikte çalışmaya başlar. Böylece baba kız evi geçindirmek için didinmektedir.

Feride bir gece Aziz’in işlediği ve bariz bir şekilde örtbas ettiği bir cinayetlere şahit olur. Polise şikâyet etmekte kararlıdır. Ancak Feride polise gideceği anda, kardeşi Fırat’ın da işin içinde olduğunu öğrenir. Aziz, tek başına savaşan bu kızı bir böcek gibi ezmeye yetecek kadar güçlüdür. Feride ise ne yapacağını bilmez bir halde.

Bu karışık süreçte Aziz, Feride’ye âşık olacak; Feride de Aziz’e ilgi duymasına rağmen gururu Aziz’e yaklaşmasına engel olacaktır. İki aşığın önce kendilerini aşmak gibi bir engeli vardır. Aşklarını kabullendikten sonra da bu aşkın imkansızlığı ile yüzyüze kalacaklardı

Vuslat, “İyi insan” olmak için çıkılan yolda gizemli bir “aşk yolculuğu” serüveni üzerine kurgulanmış olup, tüm karakterlerin insana ait hallerini İbni Arabi’nin Satranc-ı Urefa oyunu ile anlatacak.

VUSLAT OYUNCULARI

Kadir Doğulu , Devrim Özkan, Ümit Kantarcılar, Baran Bölükbaşı, Özcan Varaylı, Şeyla Halis, Gözde Kaya, Erdem Akakçe

KADİR DOĞULU (AZİZ)

Almanya’da doğan ve 15 yaşında Türkiye’ye ailesi ile birlikte dönüş yapan Aziz karakterini canlandıracak olan Kadir Doğulu, rolü gereği otoriter, dikkatli, karizmatik, veliaht olarak aile şirketini yönetecek. Vuslat’ta “aşık” kavramının bedenlenmiş hali olacak olan Doğulu, Aziz’i şöyle anlatıyor: ‘Dizide öncelikle Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı gibi imkansız aşkların hikayelerinden ilham alındı. Oynadığım karakter ise âşık olduğu andan itibaren kendini ve hayatı sorgulamaya başlıyor. Ancak bu aşk, Aziz konumundaki biri için birçok şeyden vazgeçmesini de gerektiriyor.”

DEVRİM ÖZKAN (FERİDE)

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı bölümünde eğitimini sürdüren Devrim Özkan, ilk olarak Rüya dizisinde İpek Giray karakterini canlandırmıştı. Vuslat dizisinde Kadir Doğulu ile başrolü üstlenecek olan Devrim Özkan, Feride karakterine hayat verecek.

MEHMET ÖZGÜR (SALİH BABA)

Usta oyuncu Mehmet Özgür dizide “Salih Baba" karakterine can verecek. Yaşadığı en büyük kırılma noktasından sonra hayatın ve gerçeğin peşine düşüp peşine düştüğü gerçeği bulup onu diğer insanlara aktaran “Salih Baba” kıymetli eski eşyaları gerçek sahiplerine ulaştırıyor.

Duyulması gerektiği kadarını duyan ve bilinmesi gerektiği kadarını bilen duyarlı kanaat önderi bir karaktere can verecek olan Mehmet Özgür dizide “pişmanlık kavramının bedenleşmiş” halini canlandıracak.

ÜMİT KANTARCILAR (KEREM)

Ümit İbrahim Kantarcılar, 10 Ekim 1987; Antalya, Türkiye doğumlu, Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur.

Ünlü oyuncu, 10 Ekim 1987 günü Antalya'da dünyaya geldi. Tiyatroya okul tiyatrosuyla başladı. Daha sonra Antalya Belediye Tiyatrosu’nda oyunlar oynadı. Antalya Belediye Tiyatrosu’nda midirfillik oyunuyla ödül aldı. 2005 yılında Müjdat Gezen konservatuvarına girdi. MGSM’deki eğitiminden sonra Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu’nda oyunculuk yapmaya başladı. Kantarcılar 2014 yılında meslektaşı Gamze Topuz ile dünya evine girdi.

Gani Müjde'nin senaryosunu yazıp, yönetmenliğini yaptığı, Pis Yedili adlı gençlik ve komedi dizisinde, Ceyhun karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda Kızlar ve Anneleri adlı yarışma programının da sunuculuğunu yapmıştır.