TV 8 yayın akışı 2 Ocak Çarşamba Jet Sosyete son dakika bu akşam var mı? Jet Sosyete Yeni bölümü ne zaman?

Jet Sosyete bu akşam var mı? TV 8 ekranlarında yayınlanan Jet Sosyete çarşamba akşamları izleyicilerle buluşuyor. Jet Sosyete'nin yeni bölümü yayın akışında olmaması üzerine izleyiciler neden olmadığını ve yeni bölümünün ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Gülse Birsel konu ile ilgili açıklama yaptı.Peki Jet Sosyete bu akşam var mı? Yeni bölümü ne zaman? Detaylar haberimizde... Gülse Şener (Birsel) 11 Mart 1971, İstanbul doğumlu, Türk gazeteci, yazar, oyuncu, sunucu, senarist ve yapımcıdır.Gülse (Şener) Birsel 11 Mart 1971 tarihinde İstanbul'da doğdu. Beyoğlu Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra, Boğaziçi Üniversitesi'nde Ekonomi okumaya başladı. Üniversitenin ikinci yılında Aktüel dergisine muhabir olarak girdi. 1994'de Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun oldu ve ABD''ye gitti. New York'ta Columbia Üniversitesi Sinema bölümünde yüksek lisans yaptı. 1996'da Türkiye'ye dönen Gülse Birsel, üç ay boyunca Atv'de kahvaltı bülteninin dış haberlerini yazdı. Ardından Esquire dergisinin yayın yönetmeni oldu. Bir yıl bu görevi sürdürdükten sonra Harper's Bazaar dergisinin yayın yönetmenliğine geçti. Bu arada Bazaar Gelin ve Orange dergilerini çıkarttı. 2001 ve 2002 yıllarında Harper's Bazaar, FHM, House Beautiful ve Gezi dergilerinin yayın danışmanlığını yürüttü. Gülse Birsel'in Instagram hesabından yaptığı açıklama: "Kahkahalar ve her hafta çoğalan seyircimiz için teşekkürler. Önemli açıklama: Malumunuz her Ocak ayının ilk 1-2 haftası, diziler yayına ara verir. Bunun sebebi Ocak ayının başında TV kanallarında reklam olmamasıdır. Bu yıl ise reklam durumu biraz daha sıkıntılı imiş. Bu sebeple, TRT hariç tüm kanallar bir araya gelip 21 Ocak haftasına kadar hiçbir dizinin yeni bölümünü yayınlamama konusunda ortak karar aldı. Yani biraz hasret kalacağız. 23 Ocak Çarşamba gününden itibaren yine her hafta beraberiz!"

SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Jet Sosyete’de yeni yıl heyecanı başlamıştır. Herkes yeni yıl planlarını yapmakta ve hediyelerini hazırlamaktadır. Gündüz, Alara’ya güzel bir hediye alabilmek için kuaförde çalışmaya başlar. Fakat kuaförde müşterilerle kurduğu ilişkiler Alara ile arasının açılmasına yol açar. Safiye’nin yaptığı güzel çikolatalar, yılbaşı döneminde rağbet görür. Bunun üzerine Gizem, Melike ve Yıldız’la birlikte bu işi kurumsallaştırmak için kolları sıvarlar. Ancak denedikleri yöntemler başlarına iş açar. İlayda ve Harry’nin iş ilişkileri giderek duygusal bir boyut kazanmaktadır. Bu duygusallık birbirlerine verdikleri yeni yıl hediyesiyle pekişir. Safiye’nin Şennur’u hırsızlıkla suçlaması Yıldız ve Talip’in arasının açılmasına sebep olur. Bunu fırsat bilen Şennur, Kumsal ve Talip ile yılbaşı yemeği planlar ama yemek istediği gibi sonuçlanmaz. Gizem ve Safiye’nin arasının açılmasıyla yılbaşı planları bozulur. Durumu düzeltmek için Safiye’nin harcadığı çabalar yeni yıl gecesi sonuç verecektir. Tüm Jet Sosyete ekibi, Sertab Erener konserinde buluşarak mutlu bir yıla girerler. JET SOSYETE 10.BÖLÜM Yaşar ve Safiye’nin mahalleden bir tanıdıkları genç yaşta hayatını kaybetmiş ve vasiyeti üzerine helvasını Safiye yapar. Bu olay Özpamuk Ailesi’nde birçok şeyin sorgulanmasına yol açar. Kimin vasiyetinde ne yazacağı merak konusu olur. Bu güven sorgulamaları içinde Zahide, Gizem’in ona bakmayacağını düşünerek kendince bir test yapar ayağını burkar. Gizem o kadar çok ilgilenir ki Zahide bu ilgiden çok bunalır ve kurtulmaya çalışırken bütün foyası ortaya çıkar. Cengiz ise bu genç kayıptan sonra orta yaş krizine girer ve hayatta yapmak isteyip yapamamış olduğu şeyleri peş peşe yapmak için planlar hazırlar. Eve karşı bahanesi ise Yaşar’ın orta yaş krizinde olup onu zorladığıdır. Yaşar’ın gerçeği kendi ailesine söylemesine izin vermez ve git gide Safiye ile Yaşar’ın arası açılır. İlayda Harry (Hayri) ile beslenme danışmanlığı ve yaşam koçluğu için birlikte çalışmaya karar verir. Ozan, kendisi de Harry (Hayri) ile birlikte çalıştığı için İlayda’nın bunu onu yakından takip edebilmek için yaptığını zanneder. Bu kuşkuları o kadar abartılıdır ki sonuçta o hala İlayda’ya saplantılı gibi görünür. GÜLSE BİRSEL KİMDİR? Gülse Şener (Birsel) 11 Mart 1971, İstanbul doğumlu, Türk gazeteci, yazar, oyuncu, sunucu, senarist ve yapımcıdır.Gülse (Şener) Birsel 11 Mart 1971 tarihinde İstanbul'da doğdu. Beyoğlu Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra, Boğaziçi Üniversitesi'nde Ekonomi okumaya başladı. Üniversitenin ikinci yılında Aktüel dergisine muhabir olarak girdi. 1994'de Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun oldu ve ABD''ye gitti. New York'ta Columbia Üniversitesi Sinema bölümünde yüksek lisans yaptı. 1996'da Türkiye'ye dönen Gülse Birsel, üç ay boyunca Atv'de kahvaltı bülteninin dış haberlerini yazdı. Ardından Esquire dergisinin yayın yönetmeni oldu. Bir yıl bu görevi sürdürdükten sonra Harper's Bazaar dergisinin yayın yönetmenliğine geçti. Bu arada Bazaar Gelin ve Orange dergilerini çıkarttı. 2001 ve 2002 yıllarında Harper's Bazaar, FHM, House Beautiful ve Gezi dergilerinin yayın danışmanlığını yürüttü. ATV'de yayımlanan Avrupa Yakası adlı dizinin yazarı ve oyuncusudur. Bu dizide kendi oyunculuğunu göstermektedir. İzlenme rekorları kıran Avrupa Yakası bir çok hedef kitleye yayılmıştır. Cumartesi ve pazar günleri Sabah Gazetesi'nde yazmaktadır. Bir dönem g.a.g. adlı TV programının metin yazarlığı ve sunuculuğunu yapmıştır. Mart 2003'de gazete yazıları ve bazı g.a.g. metinlerinden oluşan Gayet Ciddiyim adlı kitabı yayımlandı. 2004'de Hala Ciddiyim, 2005 yılında ise "Yolculuk Nereye Hemşerim?" adlı kitapları yayımlandı. Yazdığı üç kitap da Çok Satanlar arasında yer almıştır. Ayrıca "Hırsız Var" adlı sinema filminde de oynamıştır. Gazeteci ve televizyoncu Murat Birsel ile evlidir. 2015 yılında Memleketi ben Kurtaracağım kitabı büyük ilgi gören Birsel,verdiği bir röportajda 2017 yılının sonuna doğru bir dizi ve sinema yapacağının müjdesini verdi. Gülse Birsel, halen Hürriyet gazetesinde köşe yazıları yazmaktadır. 2017 yılının eylül ayında yazdığı film senaryosu vizyona girecektir. Başrolünde Engin Günaydın'ın olduğu bilinmektedir. Kitapları Gayet Ciddiyim (Mart 2003) Hâlâ Ciddiyim (Mayıs 2004) Yolculuk Nereye Hemşerim? (Ağustos 2005) Velev ki Ciddiyim! (Aralık 2009) Yazlık (Haziran 2011) Memleketi Ben Kurtaracağım! (Kasım 2015) Filmografi 2004 Hırsız Var! 2009 7 Kocalı Hürmüz Televizyon Yıl Başlık 2002-04 g.a.g. 2003 Eyvah! Eski Kocam 2004-09 Avrupa Yakası 2012-14 Yalan Dünya 2015 Komedi Türkiye