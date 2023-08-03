Kanal D'nin, Ay Yapım imzalı dizisi Ya Çok Seversen, 5. bölümü ile ekrana geldi. Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ı bir araya getiren dizinin yeni bölümünde Hasan birden Leyla'nın karşısına çıkıyor. Leyla'nın Ateş'e "Sende o cesaret yok" sözleri Ateş'in harekete geçmesini sağlarken, ikilinin gittikçe yakınlaştığı anlar bölümde yaşanacak sıcak sahnenin sinyallerini veriyor. İşte kaçıranlar için Ya Çok Seversen 5. Bölüm izleme linki ve yeni bölümde yaşananlar...

YA ÇOK SEVERSEN 5. BÖLÜM İZLE (KANAL D)



Kanal D'nin, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ı başrollerinde buluşturan Ya Çok Seversen'in 5. bölümüne Ateş ve Leyla'nın yakınlaştığı sahneler damga vurdu.

YA ÇOK SEVERSEN 5. SON BÖLÜM FULL İZLE (PUHUTV)



Kanal D'nin, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ı başrollerinde buluşturan Ya Çok Seversen'in 5. bölümünde Hasan'ın Leyla'yı bulmasıyla tüm gerçeklerin ortaya çıkıp çıkmayacağı merakla beklenirken Yakup'un Ateş'le ilgili planladıkları oyunda Leyla'nın "gerçekten aşık olmaması" konusunda onu uyarması dikkatleri çekiyor.

YA ÇOK SEVERSEN 5. BÖLÜM ÖZETİ



Hasan, çiftliğe gelince Yakup, Meryem, Onur, Barış ve Leyla zor duruma düşer. Bir yandan Ateş ve çocuklar arasındaki anlaşmazlıklar büyümektedir.

Çocukların hangi abisinin yanında kalacağına karar vermeleri gerekir. Füsun, çocukların bu kararını etkilemek için kolları sıvar.

Ateş, Ilgaz'ın neden olduğu sorunlarla baş etmeye çalışır. Eski "eğlenceli" hayatını arar. Leyla, Ateş ve çocukların arasını düzeltmeye çalışırken yakınlaşan ikili birbirini kıskanmaya başlar. Leyla'nın sürprizi ise; Ateş'i şaşırtacaktır.

LEYLA, ATEŞ'İ KENDİNE AŞIK ETMEYE ÇALIŞIYOR!



Hasan birden Leyla'nın karşısına çıkıyor. Leyla Hasan'ı karşısında göründe şok oluyor ve ne yapacağını şaşırıyor. Leyla ve ekibi ifşa olmamak için Ateş'in Leyla'ya aşık olması için yeni planı devreye sokarlar. Ancak bir problem vardır. Leyla, Ateş'i kendine aşık etmeye çalışırken, Ateş'e aşık olmamalıdır.

LEYLA, ATEŞ'İ KISKANDIRMAYA ÇALIŞIYOR!



Leyla, Ateş'in kendisini kıskanması için elinden geleni yapıyor. Ancak Ateş, Leyla'nın ne yaptığını anlamasına rağmen ona olan duygularından dolayı elinde olmadan kıskanıyor. Leyla, bir yandan ekip ile Ateş'i soymaya çalışırken, bir yandan da Ateş'e aşık olmamaya çalışıyor.

Senaryosunu Erdi Işık, Karden Kasaplar, Senem Birlik'in yazdığı ve Ali Bilgin'in yönetmenliğini üstlendiği 'Ya Çok Seversen' dizisinin başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan yer alırken ikiliye Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebüzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi genç ve usta isimler eşlik ediyor