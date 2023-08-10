Kanal D'nin, Ay Yapım imzalı dizisi Ya Çok Seversen, 6. bölümü ile ekrana geliyor. Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ı bir araya getiren dizinin yeni bölümünde birlikte vakit geçiren Ateş ve Leyla arasında romantik anlar yaşanıyor. Baş başa yemeğe çıkan ikili arasında neler yaşanacak? Leyla'nın kalbini mi yoksa planını mı seçecek? İşte kaçıranlar için Ya Çok Seversen 6. Bölüm izleme linki ve yeni bölümde yaşananlar...

YA ÇOK SEVERSEN 6. BÖLÜM İZLE (KANAL D)

Kanal D'nin, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ı başrollerinde buluşturan Ya Çok Seversen'in 6. bölümünde Ateş Leyla'ya duygularından bahsederken ikili arasında romantik anlar yaşanıyor.

YA ÇOK SEVERSEN 6. SON BÖLÜM FULL İZLE (PUHUTV)

Ya Çok Seversen dizisinde; Kerem Bürsin, Hafsanur Sancaktutan, Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebuzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Özgün Akaçca ve Adin Külçe gibi oyuncular yer alıyor.

YA ÇOK SEVERSEN 6. BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ı başrollerinde buluşturan Ya Çok Seversen'in 6. bölümünde Leyla ve Ateş iyice yakınlaşırlar. Aralarındaki durumun ne olduğunu kendileri de bilemezler. Bu belirsizlik Berit'in kafasını karıştırsa da ikiliyle uğraşmaktan vazgeçmez.

Füsun tesadüfen Leyla'yla ilgili sürpriz bir bilgiyi öğrenir ve peşine düşer. Bu bilgi onun eline koz verir.

Berit'in konuşması Ateş ve kardeşleri de yakınlaştırır. Bütün aileyi bir araya getirir.

LEYLA, ATEŞ İLE ROMANTİK BİR GÜN GEÇİRİYOR!



Leyla ile Ateş, İstanbul'un güzel manzarası eşliğinde romantik bir gün geçiriyorlar. Ateş, bu romantizmin Leyla tarafından sahteliğini bilmediği için gönlünü yavaş yavaş ona kaptırmaya başlıyor. Leyla ise, Yakup'un emriyle başladığı aşık etme oyununu fazla sürdüremeyeceğini anlıyor.

Leyla ile Ateş sabah aynı yatakta uyanırlar. Leyla, Ateş'i tatlı bir gülümsemeyle uyandırır. Berit birden bire konuşmaya başlar. Ateş, Leyla'nın da tavsiyesiyle çocuklarla birlikte güzel bir gün geçirir. Ateş, Leyla ve çocuklar doyasıya eğlenir. Ancak Leyla'nın sevinci fazla sürmez. Füsun, Leyla'nın foyasını ortaya çıkarır.

Ya Çok Seversen perşembe saat 20.00'da Kanal D'de!