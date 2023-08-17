Ya Çok Seversen, 7. bölümüyle izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Eğlence ve romantizmin giderek yükseldiği dizi, her hafta perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de seyirciyle buluşuyor. Ya Çok Seversen'in son bölümünde Yakup, Leyla'yı Ateş konusunda kendine getirmek ve vurgun işini daha fazla uzatmadan bitirmek için harekete geçer. Peki şimdi ne olacak? İşte Ya Çok Seversen 7. son bölüm full izleme sayfası

YA ÇOK SEVERSEN 7. BÖLÜM İZLE (KANAL D)

Kanal D'nin, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ı başrollerinde buluşturan Ya Çok Seversen'in 5. bölümüne Ateş ve Leyla'nın yakınlaştığı sahneler damga vurdu.

YA ÇOK SEVERSEN 7. SON BÖLÜM FULL İZLE (PUHUTV)

Kanal D'nin, Ay Yapım imzalı dizisi 'Ya Çok Seversen' yeni bölümü ile her perşembe saat 20.00'da ekrana geliyor.

YA ÇOK SEVERSEN 7. BÖLÜM ÖZETİ

Ya Çok Seversen 7. Bölümde Leyla ve Ateş sevgili olurlar; ancak, çocukların kafası karışmasın diye bir süre herkesten gizleme kararı alırlar. Füsun çetenin sırrını çözer. Yeni oyunlar kurması herkesi yeni bir yola sokar.

Umut ve Bige'nin iş birliği onları daha fazla yakınlaştırır. Ateş, Aydos'un sosyal anksiyetesini çözmeye çalışırken bütün aileyi hem eğlendirir ve yakınlaştırır. Bunlar olurken Füsun'da boş durmaz planlarına devam eder. Ateş ilişkilerini saklamaktan vazgeçer.

LEYLA, ATEŞ'E AŞIK OLUYOR!



Leyla elinde olmadan kendi kurduğu aşk tuzağına kendisi düşer ve Ateş'e aşık olur. Ekip, Leyla'nın bu hallerinden rahatsız olur ve Yakup Leyla'yı sıkıştırmaya başlar.

Arada kalan Leyla ne yapacağını şaşırır ve çıkmaza girdiğini fark eder.

ATEŞ İLE LEYLA SEVGİLİ OLUYOR!



Leyla, Ateşi kendine aşık etmeye çalışırken, Ateş'e aşık oluyor. Ateş ise Leyla karşısında duvarlarını yıkar ve kendini Leyla'nın akışına bırakır.

Öte yandan Füsun, Ateş'e karşı adeta savaş açıyor. Leyla'nın rahat hareketlerinden sıkılan Yakup ise, Leyla'yı Ateş konusunda kendine getirmek ve vurgun işini daha fazla uzatmadan bitirmek için sert bir konuşma yapar.