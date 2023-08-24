Ya Çok Seversen dizisi 8. bölümü ile Kanal D'de ekrana geldi. Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ı bir araya getiren Ay Yapım imzalı dizinin yeni bölümünde Leyla duygularından dolayı çeteye planı iptal ettiğini söylese de Yakup buna pek yanaşmaz. İlişkileri çevrelerindeki bütün dengeleri değiştirir. İşte kaçıranlar için Ya Çok Seversen 8. Bölüm izleme linki ve yeni bölümde yaşananlar...

YA ÇOK SEVERSEN 8. BÖLÜM İZLE (KANAL D)

Kanal D'nin, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ı başrollerinde buluşturan Ya Çok Seversen'in 8. bölümüne Ateş ve Leyla'nın yakınlaştığı sahneler damga vurdu.

YA ÇOK SEVERSEN 8. SON BÖLÜM FULL İZLE (PUHUTV)

Kanal D'nin, Ay Yapım imzalı dizisi 'Ya Çok Seversen' yeni bölümü ile her perşembe saat 20.00'da ekrana geliyor.

YA ÇOK SEVERSEN 8. BÖLÜM ÖZETİ

Ya Çok Seversen 8. Bölümde Ateş'in sevgili itirafını hiç kimse beklemediği için herkes çok şaşırır. Ilgaz kardeşlerini korumak istediği için Ateş onun tepkisiyle karşılaşır.

ATEŞ, LEYLA'YA EVLENME TEKLİF EDİYOR!



Leyla duygularından dolayı çeteye planı iptal ettiğini söylese de Yakup buna pek yanaşmaz. İlişkileri çevrelerindeki bütün dengeleri değiştirir.

Ateş, Leyla'ya çok kısa bir süre içinde evlenme teklifi eder.

ATEŞ VE LEYLA, AŞIKLAR TEPESİNDE ROMANTİK BİR GÜN GEÇİRİYOR!



Leyla, gergin ortamlardan uzaklaşabilmek için Ateş'i Büyükada'ya gitmeye ikna eder. Ateş bu teklifi kabul eder ve yatla denizin mavi sularına açılırlar. Büyükada'ya gelen Ateş ve Leyla, Aşıklar Tepesi'nde romantik bir gün geçirirler.,

Leyla, Yakup'a Ateş'i soymayacağını çünkü onu sevdiğini söylüyor. Yakup, Leyla'nın söyledikleri karşısında şok olup Füsun'a gidiyor. Öte yandan Leyla ile Ateş arasında olanlar hemen herkes tarafından fark ediliyor. Ateş Leyla'ya hiç beklemediği bir teklif sunuyor. Ateş, Leyla'ya evlenme teklif ediyor.