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Dizi

Yabani 1. Bölüm izle tek parça! Yabani dizisi 1. Bölüm full izle FOX Tv!

FOX TV'nin yeni dizisi Yabani, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp'in yapımcılığını üstlendiği dizinin başrollerinde Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur ve Dolunay Soysert yer alıyor. İşte kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Yabani 1. Bölümü izleme bağlantısı. Yabani 1. Bölüm full izle FOX Tv!

12 Eylül 2023 Salı 17:16 - Güncelleme:
Yabani 1. Bölüm izle tek parça! Yabani dizisi 1. Bölüm full izle FOX Tv!
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Yabani dizisi 1. Bölümüyle FOX Tv'de ekrana geliyor. Yabani dizisinde, köklü bir aileden kaçırılıp sokaklara düşen bir çocuğun, yıllar sonra evine dönmesi ile kendini yeniden var etme mücadelesi ekrana yansıtılacak. Salı akşamı FOX Tv'de ekrana gelecek olan Yabani 1. Bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. İşte Yabani 1. Bölüm Full İzleme FOX TV linki ve bölüm özeti

YABANİ 1. BÖLÜM İZLE

Dram türündeki Yabani dizisinin yönetmenliğini M. Çağatay Tosun üstlenirken, Senaryosunu Hilal Yıldız kaleme alıyor.

YABANİ 1. BÖLÜM ÖZETİ

Kendini bildi bileli sokaklarda hayatta kalma mücadelesi vermiş olan Yaman, çocukken yollarının kesiştiği Cesur, Asi ve Umut'la kendine bir aile kurmuştur.

Neden ve nasıl sokağa düştüklerinden bihaber olan bu dört genç, çocukluk travmalarını geride bırakıp birbirlerine tutunmayı seçmişlerdir. Yaşadıkları zor hayat koşullarına rağmen mutludurlar. Tek dertleri

Umut'un tedavisidir. Umut'un yürüyebilmesi için "Mucize Doktor" diye reklamı yapılan yabancı bir doktora umut bağlamışlardır.

Ancak bu doktor yılda bir kez Türkiye'ye gelmekte ve sadece o gün sınırlı sayıda hasta görmektedir. Ve muayene ücreti bu çocukların hayatlarında bir arada görmedikleri bir meblağdır. Yaman kağıt toplamaya çıktığı rutin bir günün sonunda Rüya ve Alaz'la karşılaşır ve kendini tuhaf bir yolculuğun içinde bulur. Bu iki şımarık gence yardım etmek üzere girdiği bu küçük maceranın onu kayıp çocukluğuna kadar götüreceğinden habersizdir henüz...

YABANİ DİZİSİ KARAKTERLERİ (OYUNCULAR)

Yaman (Halit Özgür Sarı)

Rüya (Simay Barlas)

Serhan (Yurdaer Okur)

Neslihan (Dolunay Soysert)

Alaz (Bertan Asllani)

Çağla (Seray Özkan)

Eşref Ali (Osman Alkaş)

Şebnem (Şebnem Hassanisoughi Bilgiç)

Feride (Ayşegül Ünsal)

Yurdagül (Birgül Ulusoy)

Osman (Güray Görkem)

(Ramiz Mullamusa)

(Sezer Arıçay)

(Rojbin Erden)

(Seray Özkan)

(Selim Can Yalçın)

(Bartu Dilmen)

(Aleyna Al)

(Aşkın Şenol)

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