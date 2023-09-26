İSTANBUL 26°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Eylül 2023 Salı / 12 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,2701
  • EURO
    28,8656
  • ALTIN
    1668.44
  • BIST100
    8242.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dizi
  • >
  • Yabani 3. Bölüm full izle tek parça! Yabani dizisi 3 bölüm izle!
Dizi

Yabani 3. Bölüm full izle tek parça! Yabani dizisi 3 bölüm izle!

Yabani dizisi 3. Bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. FOX Tv'de ekrana gelen dizinin yeni bölümünde Yaman bir daha dönmemek üzere o evden çıkarken öğreneceği acı gerçek oyunun bütün kurallarını değiştirecektir. Yabani 3. Bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. İşte Yabani 3. Bölüm Full İzleme FOX TV linki ve bölüm özeti

26 Eylül 2023 Salı 17:49 - Güncelleme:
Yabani 3. Bölüm full izle tek parça! Yabani dizisi 3 bölüm izle!
ABONE OL

FOX TV'nin yeni dizisi Yabani, 3. bölümüyle FOX TV'de ekrana geliyor. Yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği dizinin başrollerinde Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur ve Dolunay Soysert yer alıyor. İşte kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Yabani 3. Bölüm izleme bağlantısı ve yani bölüm özeti haberimizde yer alıyor. Yabani dizisi 3. bölüm izle!

YABANİ 3. BÖLÜM İZLE

Yabani yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00'de!

Dram türündeki Yabani dizisinin yönetmenliğini M. Çağatay Tosun üstlenirken, Senaryosunu Hilal Yıldız kaleme alıyor.

YABANİ 3. BÖLÜM ÖZETİ

Yabani dizisinin 3. bölümünde Neslihan her şeye rağmen Yaman'ın polise teslim olmadan kesip ona verdiği saçıyla DNA testi yaptırmış ve Yaman'ın yıllar evvel kaçırılan oğlu Ali olduğu ortaya çıkmıştır.

Yaman basından kaçırılıp apar topar evine götürülürken hem geride kalanlar hem de onu bekleyenler şaşkınlık içindedir.

Neslihan, Eşref ve Serhan Yaman'a yaptıklarını telefi etmek için çırpınırken Alaz ve Çağla'nın onu abileri olarak kabul etmeye niyetleri yoktur. Cesurlar ise terk edildiklerine inandıkları için problem çıkartmaktadır.

Ne Ali olabiliyordur geldiği yerde ne de Yaman'dır artık geride kalanlar için... İki dünya arasında sıkışıp kalır. Rüya'nın desteğiyle çıkar o cendereden...

Tam "Yaman Ali" olarak kendini yeniden var edebileceğine ve her şeyin yoluna gireceğine inandığı noktada Alaz ve Çağla'nın planladıkları çirkin doğum günü sürpriziyle ipler kopar...

Yaman bir daha dönmemek üzere o evden çıkarken öğreneceği acı gerçek oyunun bütün kurallarını değiştirecektir.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.