FOX TV'nin yeni dizisi Yabani, 3. bölümüyle FOX TV'de ekrana geliyor. Yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği dizinin başrollerinde Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur ve Dolunay Soysert yer alıyor. İşte kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Yabani 3. Bölüm izleme bağlantısı ve yani bölüm özeti haberimizde yer alıyor. Yabani dizisi 3. bölüm izle!

YABANİ 3. BÖLÜM İZLE

Dram türündeki Yabani dizisinin yönetmenliğini M. Çağatay Tosun üstlenirken, Senaryosunu Hilal Yıldız kaleme alıyor.

YABANİ 3. BÖLÜM ÖZETİ

Yabani dizisinin 3. bölümünde Neslihan her şeye rağmen Yaman'ın polise teslim olmadan kesip ona verdiği saçıyla DNA testi yaptırmış ve Yaman'ın yıllar evvel kaçırılan oğlu Ali olduğu ortaya çıkmıştır.

Yaman basından kaçırılıp apar topar evine götürülürken hem geride kalanlar hem de onu bekleyenler şaşkınlık içindedir.

Neslihan, Eşref ve Serhan Yaman'a yaptıklarını telefi etmek için çırpınırken Alaz ve Çağla'nın onu abileri olarak kabul etmeye niyetleri yoktur. Cesurlar ise terk edildiklerine inandıkları için problem çıkartmaktadır.

Ne Ali olabiliyordur geldiği yerde ne de Yaman'dır artık geride kalanlar için... İki dünya arasında sıkışıp kalır. Rüya'nın desteğiyle çıkar o cendereden...

Tam "Yaman Ali" olarak kendini yeniden var edebileceğine ve her şeyin yoluna gireceğine inandığı noktada Alaz ve Çağla'nın planladıkları çirkin doğum günü sürpriziyle ipler kopar...

Yaman bir daha dönmemek üzere o evden çıkarken öğreneceği acı gerçek oyunun bütün kurallarını değiştirecektir.