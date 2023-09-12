Fox TV'de ilk bölümüyle yayın hayatına başlayan Yabani dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Salı akşamı FOX Tv'de ekrana gelecek olan Yabani dizisinde genç oyuncuların yanı sıra usta isimler de yer alıyor. Dram türündeki Yabani dizisinin yönetmenliğini M. Çağatay Tosun üstlenirken, Senaryosunu Hilal Yıldız kaleme alıyor. Peki Yabani oyuncuları kimlerdir? İşte yeni dizi Yabani oyuncuları ve karakterleri

YABANİ DİZİSİ OYUNCULARI KİMDİR?



Yabani oyuncuları, dizinin ilk bölümünün ekrana gelmesiyle birlikte sorgulanan konulara arasında yer aldı. NTC Medya imzalı dizi, köklü bir aileden kaçırılıp sokaklara düşen bir çocuğun, yıllar sonra evine dönmesi ile kendini yeniden var etme mücadelesini anlatıyor. Dizinin başrollerini Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert ve Bertan Asllani paylaşıyor.

Yaman (Halit Özgür Sarı)

Rüya (Simay Barlas)

Serhan (Yurdaer Okur)

Neslihan (Dolunay Soysert)

Alaz (Bertan Asllani)

Çağla (Seray Özkan)

Eşref Ali (Osman Alkaş)

Şebnem (Şebnem Hassanisoughi Bilgiç)

Feride (Ayşegül Ünsal)

Yurdagül (Birgül Ulusoy)

Osman (Güray Görkem)

(Ramiz Mullamusa)

(Sezer Arıçay)

(Rojbin Erden)

(Seray Özkan)

(Selim Can Yalçın)

(Bartu Dilmen)

(Aleyna Al)

(Aşkın Şenol)

YABANİ KONUSU NEDİR?

Kendini bildi bileli sokaklarda hayatta kalma mücadelesi vermiş olan Yaman, çocukken yollarının kesiştiği Cesur, Asi ve Umut'la kendine bir aile kurmuştur.

Neden ve nasıl sokağa düştüklerinden bihaber olan bu dört genç, çocukluk travmalarını geride bırakıp birbirlerine tutunmayı seçmişlerdir. Yaşadıkları zor hayat koşullarına rağmen mutludurlar. Tek dertleri Umut'un tedavisidir. Umut'un yürüyebilmesi için "Mucize Doktor" diye reklamı yapılan yabancı bir doktora umut bağlamışlardır.

Ancak bu doktor yılda bir kez Türkiye'ye gelmekte ve sadece o gün sınırlı sayıda hasta görmektedir. Ve muayene ücreti bu çocukların hayatlarında bir arada görmedikleri bir meblağdır. Yaman kağıt toplamaya çıktığı rutin bir günün sonunda Rüya ve Alaz'la karşılaşır ve kendini tuhaf bir yolculuğun içinde bulur. Bu iki şımarık gence yardım etmek üzere girdiği bu küçük maceranın onu kayıp çocukluğuna kadar götüreceğinden habersizdir henüz...