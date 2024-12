Yabani yeni bölüm neden yok? Yabani 50. bölüm ne zaman yayınlanacak? 14 Aralık 2024 NOW TV yayın akışı

Yabani yeni bölümüyle her hafta cumartesi akşamları ekrana geliyor. NOW Tv'de ekrana gelen dizinin 50. bölümünün yayın saatinde başlamaması nedeniyle "Yabani bu akşam yok mu? Yabani neden yok, yeni bölüm ne zaman?" sorularına cevap arayan milyonlarca kişi 14 Aralık 2024 NOW TV yayın akışına göz atıyor.

YABANİ YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

RTÜK'ün cezası nedeniyle dizinin 14 ve 21 Aralık tarihlerinde yayınlanmayacağı, final bölümünün ise Ocak 2025'te izleyiciyle buluşacağı belirtiliyor. Bu gelişmelerle, 50. bölümün heyecanın doruğa çıktığı bir bölüm olması bekleniyor.

14 ARALIK 2024 NOW TV YAYIN AKIŞI

13:15 Kızıl Goncalar

16:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şevkat Yerimdar

23:15 Leyla: Hayat.. Aşk...Adalet...

YABANİ 50. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yabani yeni bölümüyle 28 Aralık Cumartesi akşamı saat 20.00'de ekrana gelecek.

Başrollerinde Halit Özgür Sarı, Yurdaer Okur ve Dolunay Soysert'in yer aldığı dizi, final bölümü olan 51. bölüme doğru ilerlerken, karakterlerin karşılaştığı zorluklar izleyiciyi ekran başında tutacak gibi görünüyor.

Dram türündeki Yabani dizisinin yönetmenliğini M. Çağatay Tosun üstlenirken, Senaryosunu Hilal Yıldız kaleme alıyor.

Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, yeni dizi "Yabani", Köklü bir aileden kaçırılıp sokaklara düşen bir çocuğun, yıllar sonra evine dönmesi ile kendini yeniden var etme mücadelesini ekrana yansıtıyor.

YABANİ YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

"Yabani" dizisinin 50. bölümüne dair fragmanda öne çıkan detaylar, bölümde yaşanacak olayların oldukça gerilimli ve heyecan dolu olacağına işaret ediyor. Neslihan'ın sağlık durumu kritik bir hal alırken, Yaman, Serhan'ın polise teslim etmeyi reddettiği kayıtların ardındaki gerçeği öğrenmeye kararlıdır. Bu gerçeği öğrendiğinde ise Serhan'a yardım etme yoluna girer.

Bu sırada Hande yakalanır, ancak Can'ın yerini açıklamamakta ısrar eder. Serhan, başka kimseden destek bulamayınca, Yaman ile birlikte tehlikeli bir plana girişir. Neslihan ise Yaman'ın daha fazla belaya bulaşmasını engellemek için Selçuk'la beklenmedik bir iş birliğine yönelmek zorunda kalır. Güven'in ceza almış olması, Neslihan'ı tamamen yalnız bırakır ve bu süreç, onun hastalığı ile birleşerek dramatik sonuçlara yol açar. Neslihan'ın Can'ı kurtarma çabası giderek daha riskli bir hale gelir.