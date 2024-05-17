Yalan, 27 Mayıs Pazartesi başlıyor

Ekrana gelen ilk tanıtımı ile dikkatleri üzerine çeken diziden ikinci bir fragman daha yayınlandı. Büyük bir yalan üzerine kurulu hayatların gerçeklerle birer birer sınanacağı dizi şimdiden merak uyandırdı.

Yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği yeni dizi "Yalan" seyirci karşısına çıkmak için gün sayıyor. Sürükleyici hikayesi ile olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da gündeme oturan diziden ikinci bir tanıtım filmi ekrana geldi.

"Dün bitti, gün bugün!" repliği ile açılış yapan tanıtıma karakterlerin birbirleri ile olan hesaplaşma sahneleri damga vurdu. Yıllar sonra cezaevinden çıkarak kızına kavuştuğunu zanneden Melike (Aslıhan Güner), içine düştüğü yalanlar örgüsünden yüreğindeki annelik gücü ile çıkmaya çalışacak ve kocasının gerçek katilini ortaya çıkartmak için elinden geleni yapacaktır.

Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalan'ın yönetmen koltuğunda Hakan İnan otururken; dizinin senaryosunu ise Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu kaleme alıyor.

Yalan, 27 Mayıs Pazartesi akşamı Kanal D'de başlıyor.