23 Kasım 2021 Salı 16:54 - Güncelleme: 23 Kasım 2021 Salı 16:54

Yalancı dizisi 10. bölümüyle final yaparak izleyenlerine veda etti. Show Tv'de ekrana gelen Yalancı 10. bölümde Mehmet Emir, Görkem'in şikayetiyle gözaltına alınıyor. Deniz, Mehmet Emir'in sakladığı ilaçları bulmayı başarıyor. Polislerin Mehmet Emir'in öldürüldüğünü söylemesi izleyenleri şoke ederken Deniz, cinayet suçlamasıyla karşı karşıya kalıyor. Deniz, bu suçlama karşısında ne yapacak? Yalancı'nın final bölümünde bölümde neler yaşanacak? Yalancı bu akşam 20.00'de Show Tv'de. Yalancı 10. Bölüm full izleme linki ve final bölümü özeti.

YALANCI FİNAL BÖLÜM ÖZETİ

Show TV'de yayınlanan, yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer'in yaptığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisinin başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak yer alıyor. Onlara İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

Show TV'nin Süreç Film imzalı dizisi Yalancı, final bölümüyle ekranlara veda etti.

Yalancı dizisinin 10. bölümünde Deniz, Mehmet Emir aleyhinde somut deliller ele geçirmeyi başarmıştır. Mehmet Emir ise hayatındaki her şeyi geride bırakarak yok olmayı seçmiştir.

Polis her yerde Mehmet Emir'i arar ancak Mehmet Emir yakalanamaz. Mehmet Emir'in kayboluşundan bir ay sonra cesedi bulunur.

Mehmet Emir öldürülmüştür ve pek çok kişinin onu öldürmek için sebebi olmasına rağmen bütün oklar katilin Deniz olduğunu işaret etmektedir. Deniz ise Mehmet Emir'i öldürmediğini, Mehmet Emir'in kendisine tuzak kurduğunu, bu yolla kendisinden intikam aldığını iddia etmektedir.

Her şey aradan geçen bir ayda olmuştur. Deniz baş şüpheli konumundadır. Kendisini aklamak için geçen bir ayda ne olduğunu çözmek zorundadır.

Mehmet Emir, Görkem'in şikayetiyle gözaltına alınıyor. Deniz, Mehmet Emir'in sakladığı ilaçları bulmayı başarıyor. Polislerin Mehmet Emir'in öldürüldüğünü söylemesi izleyenleri şoke ederken Deniz, cinayet suçlamasıyla karşı karşıya kalıyor. Deniz'in ne yapacağı büyük bir merak konusu.

Deniz'in polis tarafından gözaltına alınması ve Mehmet Emir ile Deniz arasında yaşanan kovalamaca gerilim dolu anlara sahne oldu.

Mehmet Emir'in "Ben Deniz'e yaptıklarını ödetmeden hayatıma devam edemem!" sözleri dikkat çekerken yaşanacaklar büyük bir merakla bekleniyor.