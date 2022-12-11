Yalı Çapkını 13 bölüm fragmanı Star Tv'de ekrana geldi. Dizinin son bölümünde Ferit'in gazetelere çıkan fotoğrafları nedeniyle ortalık karışmıştı. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını'nın 13. bölüm fragmanında ise Ferit Amerika'ya gitmeye karar verir. Her şeyi arkasında bırakıp evden çıkan Ferit'in arkasında ise Seyran vardır. Seyran Ferit'i durdurabilecek mi? İşte Yalı Çapkını 13 bölüm fragmanı

YALI ÇAPKINI 13 BÖLÜM FRAGMANI



Yalı Çapkını, Antepli olan güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olayların konu edileceği dizide, Antep'te önemli bir ailenin kızı olmasına rağmen ailenin tanımadığı bir gençle evlendirilerek İstanbul'a gelin gelen bir kızın başından geçen olaylar konu ediliyor.

YALI ÇAPKINI 13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın 13. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yalı Çapkını'nın 13 bölümünde; Kazım, fotoğrafların yeni çekildiğini öğrenir ve öfkeyle konağa gelir. Ferit'ten ve Halis Ağa'dan hesap sorar.

Gülgün, Suna ve Seyran'ı eve götürmeye çalışan Kazım'a engel olmaya çalışsa da başarısız olacaktır.

Halis Ağa ise gerçeği öğrenince Ferit'e tokat atar. Ferit, her şeyden bunaldığını söyleyerek evi terk eder. Ferit, Amerika'ya gitmek için hazırlıklar yapar.

Ferit'in evden gitmesiyle oldukça öfkelenen Halis Ağa, aniden rahatsızlanır.

Ferit, havaalanındayken Suna ve Seyran onu engellemek için ellerinden geleni yapacaklardır. Ferit her şeyi geride bırakıp gidebilecek mi?

Yalı Çapkını, 13. bölümüyle 16 Aralık Cuma akşamı izleyici karşısına çıkacak.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

OGM Pictures imzalı, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği ve senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını'nın ekrana gelen son bölümünde Kazım'ı ve Halis Ağa'yı gazetedeki fotoğrafın eski bir fotoğraf olduğu konusunda ikna ederler.

Ferit, fotoğrafları basan Taylan'a çok sinirlidir ve bunu onun yanına bırakmaya niyeti yoktur. İfakat ise Kazım'a söz verdikleri gibi Suna'yla ilgilenip ona eğitim vermeye başlar.

Başrollerinde; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu ve Emre Altuğ'un yer aldığı Yalı Çapkını, her cuma Star'da.